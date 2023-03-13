盛港食物拯救计划将扩大 有需要群体可优先领取

每逢星期六，无论晴天雨天，盛港西丹甘（Thanngam）轻轨站旁的帐棚外总有两三百人在排队，等待领取即将或已经过期的免费蔬果粮食。大家手里一辆推车，有的从附近住家步行过来，有的从其他地区搭公共交通或开车前来，因为人多，排队总要耗五六个小时。

免费分发食物的是名为盛港食物拯救（Food Rescue Seng Kang）的食物拯救组织，而食物多数来自蔬果批发商，目的在于减少食物浪费，疫情期间也帮助不少弱势群体。疫情趋缓后，领取免费蔬果粮食的人越来越多，虽然多数是附近居民，但未必人人缺乏经济能力。

这让人不免思考，这类食物拯救活动，是该只考虑减少浪费，还是也应借机援助贫困，让环保活动更有意义？

随着人龙越来越长，有些人一家大小到场，领取的食物远远超出所需，盛港食物拯救也意识到应关注平等问题。他们去年开始收取2元的入场费，要求每个人只能装一个推车的食物，最近也为孕妇及行动不便的老人设优先队伍。

本月起，他们也让持有社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）卡的人士优先排队，实施的第一个周末有41人受益。

这拯救食物组织发起人李秀凤（45岁，自雇人士）打算扩大计划，让更多有需要群体优先领食物。

李秀凤从2018年起开始拯救食物计划并分发给街坊，疫情期间，很多受影响的就业人士如出租车司机等的收入受限，就主动联系她。于是，她和丈夫开始更大范围的抢救原本要被丢弃的各类食物，再分发出去。

李秀凤强调：“类似罐头或是干粮这一类食物只有过了保质期，商家才会捐给我们。每次分发时，我们都尽量告诉民众，虽然保质期过了，这些东西还是可以吃的。”

随着排队领取食物的人越来越多，人龙延伸到组屋社区内的场地，周边的住户有了怨言，于是李秀凤向议员申请一个更为合适的场地，最终敲定在丹甘轻轨站旁设立主要的分发中心，这相信也是本地最大的分发活动之一。

记者在分发活动开始前两小时到场，帐篷外已有上百辆推车“排队”，它们的主人自备小板凳，在不远的阴凉处歇脚聊天，打发数小时的等待。

发起人：不是慈善计划 是为减少食物浪费的环保行为

分发的果菜除了菜心、包菜、橙、洋葱、胡萝卜等，也不乏草莓、蓝莓、樱桃和桃等比较贵的水果。农历新年期间，还曾分发冰冻海鲜。

李秀凤称领取食品的公众为“拯救者”，同时也强调：“拯救食品行动不是一种慈善或施舍，而是为减少食物浪费的环保行为。”

住在蔡厝港的郭美宝（38岁，专科医生）从网上得知这个活动，不时和妈妈到丹甘领取食物。“这里的食物种类多，质量也不错，每次来都能领到很多，够我们一家三口吃七天至10天。我们既能省钱又可减少浪费，一举两得。”

除了丹甘，盛港食物拯救在全国设了10多个分发点，包括租赁组屋。李秀凤说，疫情期间最多一天有600多人到丹甘领取食品，如今每周平均有两三百人，其他站点则有几十到上百人不等。