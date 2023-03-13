食物价格激增达7% 中部用餐最便宜

最近在外用餐时，你有没有发现荷包一下子就见底？本地外食花费持续攀升，从去年9月至今年2月的短短五个月内，食物平均价格上涨高达7%，涨幅最多的五种食物分别是冰美禄（7%）、早餐套餐（6.8%）、鱼圆面（5.2%）、鱼片汤饭（5%）以及罐装饮料（4.7%）。

以上数据来自新加坡政策研究所今天（13日）发布的《在外用餐的成本：食物价格指数 2.0》报告。报告作者去年9月至今年2月走访本地26个住宅区，到829个位于小贩中心、咖啡店和冷气食阁的摊位收集18种常见食物的价格，并进行对比研究。

报告指出，如果三餐都在小贩中心、咖啡店或冷气食阁解决，一天人均花费为$16.89，一个星期下来则是$118.23，一个月30天得掏出$506.70。一家四口若三餐都在这些地方外食，一周平均开支是$472.92。

中部食物均价偏低 北部最贵

小贩中心食物选择多，用餐预算丰俭由人。（档案照片）

对比不同区域的食物平均价格，北部的午餐均价最高（$6.22），中部最低（$5.88），价差5.5%。这个区域趋势也反映在晚餐平均价上，北部的为$6.40，中部的则是$6.05，价差同样约5.5%。

在加冷和大巴窑能分别找到平均价最低的午餐（$5.64）和晚餐（$5.89）。三巴旺的午餐平均价最高，达到$6.35。晚餐花费最高的则是裕廊东，平均价格为$6.71。

早餐方面，均价最低的是女皇镇（$4.33）；马林百列最高，一顿早餐要价$5.12。

早餐（平均价格） 午餐（平均价格） 晚餐（平均价格） 最贵 马林百列，$5.12 三巴旺，$6.35 裕廊东，$6.71 最便宜 女皇镇，$4.33 加冷、大巴窑，$5.64 加冷、大巴窑，$5.89 新加坡各邻里最便宜和最贵的三餐平均价。（资料来源：新加坡政策研究所）

无独有偶，以上三餐平均价最低的三个住宅区（女皇镇、加冷和大巴窑）都位于新加坡中部。报告指出，在展开调查的中部、北部和西部当中，中部的用餐花费相对较低。所有饮料（咖啡、咖啡乌、冰美禄、冰青柠汁、冰罐装饮料）在中部平均价最低，鸡排在中部的平均价（$7.40）也是最低的。

报告指的中部包括碧山、红山、武吉知马、芽笼、加冷、马林百列、诺维娜、女皇镇和大巴窑，大部分都属于成熟区。老区如红山、大巴窑和加冷的一房和二房式组屋以及年长居民比率较高，食物摊主在定价时或许有把这些因素纳入考量。

大巴窑食物单价最低

包含烤面包、半生熟蛋和热饮的套餐，是新加坡受欢迎的早餐美食之一。（档案照片）

研究员走访了全岛26个住宅区后也发现，单价最便宜的早餐是武吉班让、裕廊西和大巴窑的早餐套餐（$2），以及大巴窑的椰浆饭和咖啡乌组合（$2）。

最便宜的午餐单价也是$2，同样是大巴窑的椰浆饭和咖啡乌组合，以及在三巴旺售卖的斋米粉和冰罐装饮料组合。最便宜的晚餐则是裕廊东的鱼圆面和咖啡乌，一顿只须$2.80。

另一边厢，碧山的早餐单价最贵，云吞面加咖啡要价$9.50。最昂贵午餐和晚餐是女皇镇的鸡肉黄姜饭配冰美禄（$14.90）以及淡滨尼的冰美禄配鸡肉黄姜饭或鸡排（$14.90）。

吃什么最省钱？

虽然早餐套餐价格从去年9月至今年2月激增6.84%，但它还是最省钱的早餐选项。包含咖椰吐司、两个半生熟蛋以及咖啡或茶的套餐，平均要价$3.25。最贵的早餐组合则是咖啡加云吞面，平均价为$5.32。

杂菜饭菜肴选择多，想吃什么就点什么。（档案照片）

几乎每个小贩中心、咖啡店和冷气食阁都能找到的杂菜饭，则能帮人节省午餐和晚餐开支。两菜一肉的菜饭加上咖啡乌的组合，在午餐时段平均价是$4.41，晚餐时段则是$4.43。

早餐（平均价格） 午餐（平均价格） 晚餐（平均价格） 最贵 云吞面 + 咖啡，$5.32 鸡排 +冰美禄，$9.58 鸡排 +冰美禄，$9.58 最便宜 早餐套餐，$3.25 杂菜饭 + 咖啡乌，$4.41 杂菜饭 + 咖啡乌，$4.43 最便宜和最贵的三餐食物组合。（资料来源：新加坡政策研究所）

在许多人的既定印象中，小贩中心用餐会比到咖啡店和冷气食阁更省钱。不过，研究员发现也有例外：鸡饭和杂菜饭最便宜的地方其实是在咖啡店，再来才是小贩中心和冷气食阁。

了解了各区的食物价格趋势，以及早午晚三餐各种食物的价格范围，或许能助你在看紧荷包时做出更明智的选择。