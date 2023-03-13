带导盲犬被禁入餐厅风波 孙锦雯向各方道歉

本地残疾女泳将孙锦雯带导盲犬去咖啡座不得室内用餐后，拍员工视频的处理方式引两极反应，她星期天（3月12日）拍摄新视频向各方道歉，承认做法有欠妥当。

《新明日报》星期天报道，曾代表我国参加2021年东京残奥会的孙锦雯，患有先天性杆锥细胞退化（cone-rod dystrophy）导致她的视力不断恶化，因此在去年1月获得导盲犬Orinda协助她的日常活动。孙锦雯星期三（8日）录下到Rocky Master咖啡座用餐时因带导盲犬被要求坐在户外的经历。视频中，可见她和母亲与职员对峙的场面。

视频上载掀起热议，虽不少网民力挺孙锦雯，但也有一部分认为她的做法有点偏激，有羞辱员工之嫌。

孙锦雯昨天在社交媒体上载三分多钟的视频，为她早前的做法向咖啡座职员以及关心事件的朋友们致歉。

“我没有好好判断结果，以有欠妥当的方式来处理，自以为这是能够解决歧视问题的方法。”孙锦雯接着说，她应该以更正面的方式呼吁大家关注导盲犬的课题，并会撤下早前惹议的视频。

早前，连锁咖啡座Rocky Master9日在Instagram上回应此事说：“我们不歧视任何顾客，但也考虑某些用餐环境会造成其他食客不安。因此，我们按照食品安全局和回教理事会的要求，请顾客将导盲犬栓绳，并在户外区域用餐。”

食肆说，涉事员工因事件受到精神创伤，公司已向这名职员表达关切并提供帮助。

完整报道，请翻阅2023年3月13日的《新明日报》。