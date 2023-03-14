IPS在外用餐成本调查：冰美禄等13种餐饮明显涨价

《在外用餐的成本：食物价格指数2.0》报告指出，冰美禄的平均售价去年底为1元7角2分，到今年初增至1元8角4分，加价1角2分钱（7％），是涨幅最大的小贩餐饮。另外，今年1月消费税调高一个百分点后，许多摊贩并未调整价格，加价幅度平均低于1角钱。

本地小贩售卖的18种常见餐饮当中，有13种平均售价明显上涨，包括冰美禄、烤面包早餐、鱼片汤和鱼丸面。经济米粉套餐、椰浆饭、鸡肉黄姜饭和马来卤面略有涨价，只有斋米粉的平均价格保持不变。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院新加坡政策研究所社会研究室的一组调查员，去年9月至11月和今年1月至2月两度走访全国26个住宅区的92个小贩中心、636家咖啡店和101个冷气食阁，记录18种常见食物和饮料的价格。调查报告星期一（3月13日）公布。

这份题为《在外用餐的成本：食物价格指数2.0》的报告指出，冰美禄的平均售价去年底为1元7角2分，到今年初增至1元8角4分，加价1角2分钱（7％），是涨幅最大的小贩餐饮。冰美禄也是调查中售价最高的饮料。

涨幅排在第二位的烤面包早餐（烤咖椰面包、两个半生熟蛋和咖啡），平均售价则从3元零7分增至3元2角8分，上涨2角1分（6.8％）。排在第三至第五位的分别是鱼丸面（5.16％）、鱼片汤（5.03％）和罐装饮料（4.67％）。

调查发现，经济菜饭和鱼丸面这些传统餐食平均价格低于4元，相对来说保持在人们可负担的范围内，但鸡饭和云吞面这些常见餐食，就算在一般认为较实惠的小贩档口也有比较大的价格差异。这或许是因为一些摊贩开始发挥创意，售卖价格和档次高一些的鸡饭和云吞面。

报告强调，小贩业者目前面对食材成本上涨、高通货膨胀、更高的租金和水电费，以及更加不稳定的供应链等问题。档口不只一个的大型餐饮业者或许还可以因为规模受益，但小业者如果不涨价，利润会越来越少。

调查员两度走访小贩档口比对价格，是为了观察今年1月消费税调高一个百分点之后，小贩餐食价格有没有明显上涨。结果显示，许多摊贩没有调整价格，加价幅度平均低于1角钱。

主持调查工作的政策研究所研究员张家绮博士受访时说，加价比较明显的主要是相对低价的饮料，或者食材包括肉类或鸡蛋的餐食。她说：“可能是供应链问题造成食材成本上涨，令摊主决定提高价格。”

根据调查报告，一些摊贩向调查员反映，他们既要控制不断上升的运营成本，又要竭力避免因为涨价太多而流失顾客。涨价的摊贩会解释他们为什么要加价，保持价格不变的摊贩则很自豪地说，他们顶住通胀压力。

政府最近推出定心与援助配套和消费税补助券帮助国人应对不断上涨的生活费。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖参加国会拨款委员会辩论时也宣布，所有建屋发展局出租的374家咖啡店，到2026年都必须提供经济餐饮选项。

小贩中心价格未必最便宜

报告认为，这些计划可能帮助缓解餐食价格上涨的压力，但人们的薪资也要跟上通胀步伐，生活质量才会更好，政府相关的财政负担才能减轻。

调查也确认人们的一般印象，也就是大体来说，小贩中心的餐饮价格最低，咖啡店次之，接着是冷气食阁。

不过，一些食物的售价不符合这个规律，例如咖啡店和冷气食阁的早餐套餐平均售价不相上下；咖啡店的鸡饭和杂菜饭比小贩中心便宜；冷气食阁的斋米粉平均售价低于咖啡店。