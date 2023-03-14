年底宏茂桥试行 新单身租赁住屋 独住一房设施共享

试行项目有两座11层高的宿舍楼，原本有240个双人房间，现在改成480个单人房，每个房间为9平方米。租户将独自住一房，里头有床架、衣橱、桌子和小冰箱；厕所、厨房、洗衣间和活动室等设施则和其他租户共享。

从今年底开始，低收入单身者可独自申请位于宏茂桥的新共享租赁住屋，住在更有隐私的单人房，厕所、厨房等则和其他租户共用。

建屋发展局星期一（3月13日）宣布，为单身者推出类似宿舍概念的单房共享设施（Single Room Shared Facilities）租赁试点计划，试行地点是在宏茂桥8道的原安德逊实龙岗初级学院学生宿舍。

试行项目有两座11层高的宿舍楼，原本有240个双人房间，现在改成480个单人房，每个房间为9平方米。租户将独自住一房，里头有床架、衣橱、桌子和小冰箱；厕所、厨房、洗衣间和活动室等设施则和其他租户共享。

宿舍楼每一层可容纳24名租户。建屋局受询时说，每层楼设两个公用厕所，12个人共用三个冲凉间以及三到四个洗手间。每层楼也设一个厨房，有五个炉灶供使用。

租户每月缴交固定费用，包含个人租金、水电费和杂费。当局还在制定相关细节，今年稍迟时候公布更多详情。

预计，今年底，单身人士就可在新的租赁计划下独自提交申请。建屋局接下来会委任社会服务机构，管理这一新的共享租赁试点项目，为租户处理租赁事宜、提供社会服务、维修设施等。

李智陞：更多个人隐私 也促进租户之间交流

国家发展部长李智陞和内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一上午参观宿舍楼，了解改造进展。

李智陞受访时说，租赁组屋计划推行以来，发生不少租客不和的案例。当局不断改善计划，提供更多租赁选项，这包括为租赁组屋安装隔间提高个人隐私，以及在2021年推出单身者联合住房计划试点模式，由社会服务机构为租户配对室友。

“在这项新的租赁模式下，我们为租户提供个人隐私的同时，也尽可能地利用现有空间，促进租户之间的交流。社会服务机构会负责这一试点项目，除了提供实体设施和共享空间，也给予租户他们所需的社会援助。”

李智陞也说，为尽快推出这项新租赁试点项目，当局选用了旧校舍，稍微改造现有设施，就能投入使用。这项单身者租赁模式会试行一到两年，当局过后再评估是否应推广，并探讨如何进一步调整房间的空间配置等。

专门研究住屋与街友相关课题的新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究所研究员陈锦权博士较早前也参与这项租赁试点项目的咨询工作。

他受访时说，一些租户因生活习惯不同产生纠纷，也有租户曾有过不好的同住经验，希望能够拥有自己的私人空间。这一试点项目能够满足这些群体的住屋需求。

对于如何避免租户在使用公用设施时发生争执，陈锦权指出，这需要负责管理试点项目的社会服务机构及时介入和调解。除了居住空间以外，也要为这些有需要的单身者提供全方位的服务。

“这包含情感、社会服务以及基本的物质需求，例如房里有没有电风扇等物品、如果需要帮忙的话是否有人能联络等，这些对有需要的群体来说非常重要。”