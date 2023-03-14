大士南化工大楼狂烧两小时 两人轻伤40员工疏散

大士南一栋化学工业大楼发生严重火患，一个半足球场大小的建筑和仓库狂烧约两个小时，约40名工人自行疏散，两人受轻伤但拒绝送院。

这起火患发生在星期一（3月13日）傍晚6时许，地点是大士南8道28号的化学工业公司Sika Singapore。

根据网上流传的画面，工业大楼冒起熊熊烈火，滚滚黑烟直窜天际，不时还有建筑碎片掉落下来，场面骇人。

网上流传的画面可见工业大楼冒起熊熊烈火，滚滚黑烟直窜天际，不时还有建筑碎片掉落下来。（互联网）

新加坡民防部队第四分区司令吴文翰上校在现场受访时说，消防员在傍晚6时15分接获通报抵达现场时，熊熊大火已吞噬了一个仓库，以及与其相连的一栋工业建筑，火患主要涉及溶剂和易燃建筑材料。

“这次的失火范围相当大，约有一个半足球场大小，我们使用了八支水枪和一台无人驾驶灭火机进行灭火工作。火势约在两个小时内受到控制，消防员过后在火场内持续进行浇湿工作。”

失火范围有一个半足球场大小，民防部队用八支水枪和一台无人驾驶灭火机进行灭火工作。（唐家鸿摄）

吴文翰透露，消防员从公司代表处得知，约40名工人在火患发生后自行疏散，公司也已确认他们的下落。

民防部队采取防御性灭火行动，以避免消防员长时间身处在危险的区域中，因为部分房顶随时可能会倒塌。两名工人接受医护人员的评估后，发现他们是手部和额头起了水泡，但都拒绝送院。

除此之外，民防部队没有接到其他伤亡报告。

住在附近宿舍的孟加拉籍客工阿明努（Aminul，49岁）说，事发时浓烟四起引起骚动，他与友人来到附近的草坪时，发现不少身穿橙色制服的员工已经自行疏散到草坪。

“我没有听到爆炸声，但我当时很害怕，浓烟很呛鼻，但过后就随风飘散了。”

记者晚上约10时离开现场时，建筑物中层仍有火光冒出，但火势不大。

由于灭火行动仍在进行中，民防部队因此通过手机短信和SGSecure应用发出警讯，吁请公众避免前往失火地区。

失火的原因仍在调查中。