郑诗霖去年2月，偶然将19岁妹妹的一个视频发布到TikTok上，引起大批网民关注，这个视频至今已吸引800多万次点击。

与大多数千禧一代一样，郑诗霖喜欢通过短视频记录生活点滴。她也用镜头分享自己与自闭症妹妹的互动，让更多人了解自闭症患者的内心世界和看护者面对的处境。

郑诗霖（28岁，社交媒体经理）去年2月偶然将19岁妹妹的一个视频发布到短视频平台TikTok上，引起大批网民关注，这个视频至今已吸引800多万次点击和超过110万个点赞。

她说，当时决定将视频上传至平台纯粹是为了分享妹妹可爱的一面，没想到有那么多人喜欢看。之后，郑诗霖决定将妹妹有趣的日常片段上传，希望让更多人认识自闭症，并消除对这种疾病的误解。她说：“不时有网民私信问我如何与妹妹相处，他们也是自闭症患者的家属或看护者。”

虽然大部分网民在平台上留言鼓励她们，但也有人指责她利用妹妹来赚取名利，甚至有亲戚也不认同她的做法。对此，郑诗霖说：“就算我出来澄清，还是会有人认为我在利用妹妹，但‘人在做，天在看’，问心无愧就好。”

在平台爆红后，郑诗霖接到一些品牌的合作邀约，她把从中获取的大部分收入存入妹妹的银行户头。

去年12月，有一天妹妹趁她在换衣服时独自离家，她发现后立即去找人。幸好，有一名透过TikTok认得她妹妹的男子发现妹妹的行踪。“原来妹妹跑到我们经常光顾的一家杂货店，当时另一名男子因为认出她，还帮她付了钱。”

经过这件事，郑诗霖更加确定要继续上传视频。她计划在YouTube设立频道，分享与妹妹相处的点滴，希望让公众明白，与自闭症患者相处需要耐心与时间。