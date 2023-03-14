68岁嬷闯饮食业 肉脞面仅2元5角

六旬阿嬷勇闯饮食业，响应总理号召提供价格可负担的食物，每碗砂锅肉脞面只卖2元5角，食客不禁怀疑：“是真的吗？”

食材原料日益高涨的今天，麦士威小贩中心最便宜的主食要多少钱？答案是2元5角就可吃到摊贩精心熬制的砂锅肉脞面。

经营者是68岁的周丽平，她向《新明日报》记者证实，为了响应李显龙总理的号召，为国人提供可负担的主食，大约一年多前开始提供2元5角的砂锅肉脞面，即便如今原料成本激增，她也保留原价。

周丽平说，牛车水这一带有很多年长居民，希望2元5角的主食能帮助他们缓解物价高涨的冲击。

周丽平经营“阿公肉脞面”已有六年多，售卖自创砂锅面、肉圆和饺子肉脞面等砂锅小吃，定价在3元5角至5元之间。而这一年多来为了准备2元5角的肉脞面，她须提早一天额外熬制汤头，隔天上午8时开卖。

由于价格低廉，有年长食客误以为这是摊贩的“钓鱼手段”，周丽平对此哭笑不得，她说：“他们来问2元5角是真的假的？我就说，不信你来吃咯。然后他们下来吃完发现是真的。”

另外，一些年轻食客误以为这是年长者优惠，不好意思点，对此她也大方告诉年轻人“敢敢叫”。

记者走访麦士威小贩中心的华人熟食摊位，2元5角相信是小贩中心可找到的最便宜主食。

“阿公肉脞面”每个星期一营业半天，即上午8时至下午2时；星期二至星期天则有两个营业时段，分别是从上午8时至下午2时，以及下午5时至傍晚7时30分。

完整报道，请翻阅2023年3月14日的《新明日报》。