大巴窑东夜间蔬菜批发市场

路边买菜、卖菜的场景在新加坡少见，但有个地方，却是风雨无阻，每晚露天摆摊批发菜，一摆就是半世纪。

大巴窑工业园（Toa Payoh Industrial Park）前的大巴窑东蔬菜批发市场，上月接获当局关闭通知预告后，备受关注。有公众特别前去，亲身感受这本地罕见的夜里批发菜的景象。

夜里的大巴窑东路上，多的是人声与车声。（杨雯婷摄）

一到夜晚，这条平日车流量并不多的夜间菜市场，车辆的鸣笛声与喊价问价的人声此起彼伏，景象好不热闹。

42年来，风雨不改在这条街上批发菜的摊主施建春（63岁）说：“附近的小贩、巴刹摊贩晚上都来这里买菜，因为这里停车免费也比较方便，菜也便宜。”

施建春所说的便宜，是因为大巴窑东菜市的价格是批发价，比巴刹和超市便宜至少两成。

42年前，菜商施建春当完兵后，就听从父命到大巴窑东蔬菜批发市场摆摊，一做就是一辈子。（杨雯婷摄）

为了批发蔬菜，菜商的作息日夜颠倒。白天是农夫的施建春说：“半夜卖菜当然是辛苦的，人家在睡觉，我们半夜起来做工，但是这么多年了，每天都这个时间来卖菜，总是习惯了。”

“每天清晨2点半收摊后，我就回家睡觉，8点多醒来去种菜，然后晚上8点多去取菜，再去摆摊。日复一日一直循环、一直循环，习惯了。”

菜商王财明（右一）的摊位引进200多样菜，20几年来，他风雨不改地坐在罗厘后方结账收银。（杨雯婷摄）

与施建春一样，养成半夜卖菜习惯的，还有王友成、王财明父子。

王友成（77岁）自1968年就在这条马路上营生，一做就是55年。每天夜里在大巴窑东已成日常，王友成受访时说：“生意现在都交给儿子做了，但是我每天晚上一样来帮他，因为我习惯了。”

51岁的王财明说：“我从小就在这里帮爸爸卖菜，学校假期也都来这里，这条街是我童年到老年的记忆。”

除了星期一晚上，其余每晚９时到隔日清晨，批发商都会准时到大巴窑东摆出新鲜的蔬菜与水果，等顾客来选购。（杨雯婷摄）

随着大巴窑工业园四周的住宅项目发展，前方的马路预计会更繁忙，摆摊批发菜的马路是通往新住宅区的要道。

菜商们今年1月上旬接到通知，必须迁离，另谋去处；许多菜商也正在为未来做打算。像王财明、施建春这样仍守在大巴窑东夜间菜市的菜商，目前也只有九个。

王财明说：“做这行很辛苦，很多老菜商后继无人，退休后就直接结束营业。现在的年轻人也都到超级市场或网上买菜，所以冠病疫情后，很多菜商就离开大巴窑东了。”

王财明会搬到巴西班让果菜批发市场，但大巴窑夜间菜市的市井气息令他怀念。“在这里这么多年，跟街坊和顾客都好像朋友了，可以没有距离地开玩笑，未来就少了这样的接触。”

施建春说：“我之后不再摆摊，白天种菜，晚上就把蔬菜直接载到顾客的店里。”

大巴窑东夜间菜市今年8月19日将正式停业，这段期间，菜市除了星期一没有营业，其余每天从晚间9时到隔天清晨4时照常开市。