试行扩大家政服务计划 本地家庭可请钟点外劳照顾老幼

人力部宣布推出为期两年的扩大家政服务计划，让25家公司聘请更多外籍劳工提供钟点看护服务。每天或每周只需要几个小时看护服务的家庭，可向这些公司聘请外籍劳工，看护家中年长者和满18个月的幼儿。

需要钟点看护员帮忙照料家中幼儿或年长者的本地家庭，即日起可以通过人力部的一项新计划，向指定的公司聘请钟点外籍劳工。

人力部宣布，从星期三（3月15日）起，推出为期两年的试行计划，扩大家政服务计划，让25家公司聘请更多外籍劳工提供钟点看护服务。

人力部指出，当局根据这25家公司提供家政清洁和看护服务的记录和经验，挑选他们参与计划。每天或每周只需要几个小时看护服务的家庭，可向这些公司聘请外籍劳工，看护家中年长者和满18个月的幼儿。

参与计划的公司也可以聘请更多外籍劳工。

这些公司在派遣钟点看护人员前，须落实安全措施，包括评估客户的看护需求，以及告知客户他们的外籍员工完整的工作经验和资格。提供年长者护理服务的员工必须符合卫生部的培训需求，没有相关资格的员工须完成培训课程或通过能力评估。

人力部提醒使用这项服务的家庭向供应商索取员工的看护经验、资格和培训记录，自行评估有关员工是否适合到家里服务。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳说，本地目前有140家参与家政服务计划的公司，为2万1000多个家庭提供钟点服务。

计划扩大后，需要临时护理服务的家庭将有更多的选择，这将让新加坡人能更好地兼顾工作和家庭。人力部也将根据试行计划的结果和反馈，评估并做出调整。

业者准备增聘人手

提供居家护理服务的Active Global Home & Community Care是获选参与试行计划的其中一家公司。居家看护经理叶美淇说，这计划适用于只需要看护员上门照顾的年长者。根据年长者的不同需求，看护员可能每天上门数小时帮忙照料，或是每周定期上门看护。

她说：“这些年长者也可能是我们私人护士服务的客户，他们或许需要其他方面的护理或陪伴，两种模式的看护员就能相互配合。”

她也说，公司有丰富的看护培训经验，参与计划的雇员都接受至少一周的培训，学习如何照顾年长者。虽然人力部还未确定可额外聘请的外籍劳工人数，但公司可随时重新聘用早前返回家乡的旧员工回新工作。

清洁公司Ministry of Clean主席谢思得说：“公司为客户提供清洁服务时，常有客户要求公司让员工帮忙照顾小孩。公司正着手将服务扩大到年长者和幼儿的看护服务，包括安排员工接受符合卫生部要求的培训课程。”

公司预计会有两三百个家庭报名使用看护服务，一些可能还会以看护员取代女佣。公司目前有20名外籍员工，打算再聘请10人至15人。

陈秋惠（36岁，金融经理）有意使用这项服务，因为每当托儿所关闭时，她和丈夫必须请假，留在家中照顾四岁和18个月大的孩子。这项服务能让她在必要时请人到家里帮忙照顾孩子，让夫妻能继续办公，或是让她能出外处理事务。

人力部2017年推出的家政服务计划，原本让获批准的清洁公司利用工作准证从缅甸、泰国、印度和斯里兰卡四国聘请女工到本地当钟点女佣。这些员工和外籍女佣不同之处，在于她们可派到多个家庭提供钟点服务，无须和雇主同住。