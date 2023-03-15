亚细安团入境桂林获免签 本地旅行社拟推出更多旅游配套

中国今天起恢复审发旅游签证，以及亚细安旅行团入境广西桂林免签，预料这将带动旅游需求。本地旅行社准备推出更多相关旅游配套，并增加更多旅游团名额。

根据中国驻新加坡大使馆星期一（3月13日）晚间在网站发布的通知，从星期三（15日）零时起，大使馆恢复审发各种类型的赴中国签证，包含旅游和就医签证。在2020年3月28日前签发且仍在有效期内的入境签证也恢复生效。

同时，亚细安旅行团入境桂林可免签，海南和上海游轮的入境免签政策也恢复。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄接受《联合早报》访问时说，中国陆续放宽入境条例是意料之中的事。中国虽然还没有全面让旅行团免签入境，但相信还是会推动需求，旅客对于可到中国旅游更有信心。

这家旅行社已推出桂林、张家界、九寨沟、广州等地点的中国旅游配套，今年内已确定有近30个中国行程旅团。前往桂林旅团可免签之后，相信可吸引不少想近期到中国旅游的新加坡人签订配套。

“桂林是挺受新加坡旅客欢迎的，这个地点的配套反应不俗。我们会探讨推出更多配套，并且会按照需求而定，可能增加50%左右的名额，让更多人加入。”

不过黄耀雄坦言，针对中国入境政策松绑，目前还有许多疑问与细节须要进一步向大使馆厘清。例如，港澳地区外国人组团入境广东可免签，这是否意味着新加坡旅团须先飞往港澳才可入境广东。

他说：“在疫情前，新加坡人到中国不超过15天可免签，若这项安排能快点恢复，相信对于新加坡人到中国旅游更有吸引力。”

中国授予我国免签入境待遇未恢复

中国驻新加坡大使馆回复《联合早报》询问时指出，疫情前中国单方面授予新加坡的免签入境待遇尚未恢复。

曾兄弟旅行社市场通讯执行员陈诗恩说，公司有意推出更多桂林的旅游配套，但这还得取决于是否有从新加坡直飞当地的班机。曾兄弟已推出八天的桂林旅游配套，但从新加坡飞往广州，还是须办签证。

大通旅游市场经理卓琼华说，公司今年已推出多个中国旅游配套，反应都超出预期。在4月份出发的行程包括海南、云南、张家界等。

“一些顾客已经预订12月学校假期的旅游配套，可能因为已经很久没有去中国了，很多新加坡人都迫不及待要到那里游玩。”

她也说，接下来须向大使馆了解更多中国松绑入境条例的详情，才能决定是否推出更多旅游配套，以及如何做出调整。

“我们一直以来都有桂林和海南岛的配套，如果要增加位子让更多顾客预订的话，我们必须先和航空公司探讨是否有足够的机位和航班等。”