曾秀玲与另六名瑜伽教练设立的Yoga Circle，每个周末提供任意付费的一小时瑜伽课程，也免费教导特需者和年长者等“适应性瑜伽”，主要调整瑜伽动作来配合不同群体的能力。

有些人认为瑜伽是年轻人或“有钱人”的运动，但曾秀玲决心打破这个刻板印象，设立非营利瑜伽组织，免费教导不同群体如残障者、客工和女佣练习瑜伽。

疫情高峰期，人们因病毒阻断措施避免到外运动，练瑜伽14年的全职瑜伽教练曾秀玲（43岁）决定与六名志同道合的瑜伽教练设立Yoga Circle，通过视频通讯把瑜伽带到人们面前，希望协助他人维持身心健康。志愿教练至今已增至30多人。

她解释：“组织名称背后的含义，是希望建立一个‘瑜伽圈子’，确保任何人都不会被遗漏，包括精神疾病患者、贫困的人，以及残障者等边缘化群体。”

组织除了每个周末为公众提供任意付费的一小时瑜伽课程，也免费教导特需者和年长者等“适应性瑜伽”（adaptive yoga），主要调整瑜伽动作来配合不同群体的能力。

比如，曾秀玲把一般“拜日”的站立姿势改为坐着进行，残障者、截肢者，以及体弱年长者就能通过椅子瑜伽，同样伸展并放松背与手臂；针对自闭症患者，则用音乐等不同互动方式提高他们的参与度。

但曾秀玲指出，大多本地机构并不知道适应性瑜伽的存在，起初都会怀疑这是否可行，即便这类瑜伽已在外国盛行。

“我们一直努力向各个组织推广这类瑜伽，他们得知有这种更具针对性的保健方式，都非常乐意加入。如今很多机构也开始主动联络我们，我们也希望未来能有更多教练加入，一起提供这类瑜伽。”

曾秀玲透露，他们至今已和10多个组织合作推广适应性瑜伽，目前也在和护联中心合作，制作一系列适应性瑜伽的指导视频，希望不久后推出。