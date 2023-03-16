2023《联合早报》财政预算案商业论坛【精华版】

新加坡自独立以来经济经过多次重组和转型，但每次都能取得成，因为新加坡人不自满，能适应新环境，并能从挑战中找到机遇、越战越勇。

副总理兼财政部长黄循财3月15日在首都剧院举行的《联合早报》财政预算案商业论坛上发表上述讲话。他指出，在乌克兰危机持续、地缘政治紧张的背景下，我国必须适应这个新世界，在挑战中找到机遇，继续推动经济重组和转型。

他指出，政府会进一步协助有潜力的中小企业，帮助它们继续创新、走出国门、开拓市场，以及提高竞争力。“我们希望通过双边的合作和配合，能够逐渐看到更多的本地企业成为国际的顶尖企业。”

黄循财说：“我们的目标是要把经济大饼做得更大，那我们能够有更多的资源来应付未来的需求、帮助需要帮助的群体，也能够加强和巩固我们的社会企业。”

这是《联合早报》第八年主办财政预算案商业论坛，活动结合线上和线下形式进行。

黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在论坛上与商界代表对话，讨论本届预算案，以及中小企业可如何善用资源和措施，抓住疫后新时代的增长机遇。参与对话会的商界代表是新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。