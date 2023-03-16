就业及裁员等指标比疫前理想 去年本地劳动市场显著改善

居民就业2022年增加2万6300人，保持稳定增长。去年12月的居民就业人数比疫情前多出4.8％，主要在金融服务、资讯与通信业等外向型领域。非居民就业也有所增加，总数达到2019年的99.2％，主要是回填疫情期间离职者的空缺。

本地劳动市场在2022年显著改善，就业人数、居民长期失业率、被裁退人数，以及被裁居民六个月内重新就业率等多项指标，都比冠病疫情暴发前的2019年还要理想。

人力部星期三（3月15日）公布的《2022年劳动市场报告》显示，本地去年就业人口创纪录新增22万7800人，使得总体就业人数比2019年还要高出2.9％。

居民就业2022年增加2万6300人，保持稳定增长。去年12月的居民就业人数比疫情前多出4.8％，主要在金融服务、资讯与通信业等外向型领域。非居民就业也有所增加，总数达到2019年的99.2％，主要是回填疫情期间离职者的空缺。

最后两季裁员人数增加

失业至少25周的居民长期失业率为0.6％，低于疫情前的平均0.7％。2022年全年平均失业率也比前一年理想，总体失业率从2.7％下降至2.1％，居民失业率从3.5％下降至2.9％，公民失业率也从3.7％减少至3.0％。

去年最后两季裁员人数虽然有所增加，但全年被裁人数（6440人）比疫情前低（2018年有1万零730人、2019年1万零690人）。报告指出，裁员的主要原因是商业重组。

去年第四季有2990人被裁，比第三季多出一倍，但仍比疫情前的季度被裁人数少。电子制造业（670人）被裁者最多、批发业（450人）次之，资讯通信业（370人）排在第三位。

被裁退六个月内找到新工作的本地居民比率是73.1％，这是2015年第二季（73.6％）以来最高的。

陈诗龙：外部局势不稳定 千万不能掉以轻心

职位空缺则连续三个季度下滑，但仍处于高位，主要在建筑与制造业等比较依赖客工的行业。去年12月的职缺总数为10万4500个。由于失业人数继续下降，“工找人”职缺比增加至2.33。

去年多项劳动市场指标取得佳绩，但人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生15日在记者会上强调，地缘政治紧张没有缓解迹象，俄乌危机继续冲击全球供应链，美国硅谷银行倒闭的消息又引起震荡，人们千万不能掉以轻心。

他指出，资讯通信业和金融服务等领域保持增长，接下来增材制造和绿色经济领域也有很好的发展契机，雇主应该继续推行企业转型，为劳资双方开创更多良机。

陈诗龙说：“我们仍然保持乐观。在这些不确定中继续前行的方式之一，就是大家团结一致，和政府携手并进。”

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文分析报告内容时也说，2023年上半年裁员人数预料继续攀升，全年裁员人数将回到疫情前的水平，其中主要出现在电子制造业。

他认为资讯通信业可能面对重组和整合，但科技人才需求会保持坚挺，因此科技专才应该能够进入对技术人才有需求的其他行业。

联昌私人银行经济师宋生文对就业市场的前景持谨慎乐观看法。他介绍，今年财政预算案公布之后与商家交流时发现，很多人投诉工人不够，希望当局能允许他们聘用更多外籍员工，显示业者仍对前景感到乐观。他也认为，目前外部环境险峻，风险相当显著，尤其要留意高利率对消费的影响。