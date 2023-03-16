黄循财：须接受我国经商成本较高事实 政府支持中小企转型跨越成本局限

副总理兼财政部长黄循财呼吁更多企业善用政府的各项措施，并承诺竭尽所能与企业合作，帮助它们争取成功。

面对有限的土地和人力资源，以及能源价格受国际油价左右，本地中小企业须接受新加坡经商成本较高的事实，唯有通过商业模式转型、减轻对人力的依赖、走出国门，以及开拓新市场以跨越这些局限，而政府一定会给予大力支持。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月15日）出席《联合早报》财政预算案商业论坛，回应商界代表对生意成本高企的问题时说，政府理解中小企业的担忧，并会竭尽所能帮助它们降低成本，包括新加坡金融管理局过去一年多来五次收紧新元政策以抑制输入型通胀，政府机构也继续简化程序和条例，减低商家的负担。

然而，他希望企业理解，新加坡的经商成本毕竟较高，尤其在土地、能源和人力这三方面。

首先，新加坡土地有限，随着我国经济继续发展，土地价格不可能处于低水平。此外，能源价格是根据国际油价变动，我国从国外进口电力，很难回避能源进口通胀。

“第三是人力，我们都知道，本地人口增长缓慢，人力有限。我们当然能够引进外籍员工来填补短缺，但如果引进太多，就会影响国人的薪金，尤其低收入国人，造成更大的收入差距。”

黄循财指出，要应付上述三大挑战没有灵方妙药，政府也无法长期帮助企业抵消这三方面的成本。

“唯一的办法是接受这个事实，我们说这是硬道理（hard truth）。我们要接受这个事实，并尽能力作出适当的调整。对企业而言，它们必须继续转型、自动化以减轻对人力的依赖、走出国门和开拓新市场。如果企业愿意这么做，政府肯定会给予大力支持。”

这是《联合早报》第八年主办财政预算案商业论坛，活动结合实体和线上形式。实体论坛在首都剧院举行，逾百名商会和企业领袖参与，恢复至疫情前的规模。

黄循财和社区及青年部政务部长刘燕玲在论坛上与新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行首席经济师全德健展开讨论。对话会由《联合早报》总编辑吴新迪主持。

以邻里中药店为例说明有好商业模式即能成功

黄循财以邻里中药店杏和堂参茸药行为例，分享它透过电子商务平台开拓新商机的经验。这家中药行的第三代掌舵人借助线上平台在美国、日本、越南和印度尼西亚售卖产品，在国际化上取得不错的成绩。

“如果一个邻里商店能够那么做，我相信其他的中小企业也可以开始转型。尽管新加坡的生意成本高，但只要有好的商业模式，还是可以取得成功。”

他呼吁更多企业善用政府的各项措施，并承诺竭尽所能与企业合作，帮助它们争取成功。

刘燕玲指出，在后疫情时代，企业面对地缘政治、经商环境和消费者习惯上的改变，须与事俱进，“穷则变、变则通”。

她说，企业须加强技能、提高生产力、迈向国际化和改变商业模式，以取得可持续发展，抓紧增长机遇。