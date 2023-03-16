印尼总统佐科今天到访我国 将出席新印领导人非正式峰会

印度尼西亚总统佐科星期四（3月16日）到新加坡出席新加坡—印尼领导人非正式峰会。

总理公署星期三（15日）发文告说，李总理和佐科将探讨在经济、社会文化和安保方面的前瞻领域加强双边伙伴关系。新印在会上也将交换数项预先签好的谅解备忘录，这些备忘录既涵盖能源、可持续发展、卫生和人力资本发展等新兴领域，也包括安保等传统领域。

两国领导人也会就区域和全球局势交换看法。

这是李显龙总理和佐科的第六场领导人非正式峰会，也是新印走出冠病疫情、重开边境后，在我国举行的首场新印领导人非正式峰会。上一场非正式峰会去年1月在印尼民丹岛举行。

文告说，双方将一同回顾自上次峰会后，在双边合作上取得的重要进展，包括扩大合作框架中三项协议的核准。

两国在上一次峰会上就调整飞航情报区、双边引渡条约，以及防务合作签署协议和交换信件，承诺让三项协议同时生效。

外交部长维文医生上月底在国会透露，新印双方已完成核准这三项协议的国内法律程序。两国下来将一同向国际民航组织申请批准对飞航情报区的调整。一旦准备好落实，双方将约定日期，让三项协议同时生效。

随佐科来访的高级别代表团成员包括部长和部长级官员。新方代表团包括副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤及其他阁员。

李总理将设午宴款待佐科和印尼代表团。

佐科在行前接受《海峡时报》访问时说，新加坡是印尼最重要的伙伴。新印关系密切久远，尤其是如今冠病疫情已经过去，两国应探讨新的经济增长领域。

谈到建设中的新首都努山达拉（Nusantara），佐科希望能吸引新加坡投资者在新都投资建设一级的医院和大学。

佐科计划在领导人非正式峰会上谈及新都发展。

李总理星期三也在脸书上传一段2017年，新印建交50周年、佐科来新出席新印领导人非正式峰会时，两人在植物园共同种植一棵巽他橡树（Sunda Oak）的视频。

橡树取名“RISING”，“RI”是印度尼西亚共和国的英文缩写，“SING”代表新加坡，结合成“RISING”则有上升的意思，寓意两国的关系不断提升。

李总理说，巽他橡树树干结实，树根深入地底，象征两国久远关系的基础深厚牢固。

“期待迎接佐科总统和他的代表团，也期待深化双边关系。”