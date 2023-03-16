樟宜机场再次荣膺“全球最佳机场”

新加坡樟宜机场再次扬威国际，隔了两年后再次荣登“全球最佳机场”榜首。

这是樟宜机场第12次荣获英国咨询集团Skytrax的“全球最佳机场”殊荣，上一次是在2020年。过去两年的榜首都是多哈哈马德国际机场。

在荷兰阿姆斯特丹举行的Skytrax全球机场奖颁奖礼上，樟宜机场也获选为“全球最佳机场餐饮” 、“全球最佳机场休闲设施”，以及“亚洲最佳机场”。

Skytrax每年向超过60个国籍的旅客发出问卷调查，了解他们对全球超过550个机场在登机、抵境和过境程序，以及购物等方面的评价。今年奖项的调查是在去年8月至今年2月间进行。

樟宜机场集团总裁李绍贤说，过去两年，机场社群并肩作战，应对冠病疫情带来的挑战。樟宜机场很荣幸能再次获颁“全球最佳机场”，这是对机场社群最大的鼓舞。

“我们感谢他们的奉献，尽力服务樟宜机场的乘客，并坚持不懈地让新加坡和世界保持连接。我们也非常感谢乘客对我们的信任。你们的支持激励我们在扩大服务，重新定义樟宜体验之际，继续提供卓越的服务。在重新发掘旅游魅力的当儿，我们期待欢迎大家到樟宜机场。”

Skytrax总裁普莱斯特德（Edward Plaisted）说，很高兴看到樟宜机场在疫情期间受重创后，乘客量目前已恢复至疫前约80％的水平，且预计到2024年能全面复苏。“全球最佳机场”殊荣来自机场乘客，凸显了樟宜机场在国际旅客中受欢迎的程度。

交通部长易华仁本月初在国会拨款委员会辩论交通部的开支预算时说，樟宜机场的乘客量、航班与航点数量都已恢复至疫前的大约80％。根据预测，樟宜机场会在2024年或更早恢复至疫前水平，关键因素是与中国的航空连接恢复得多快。

樟宜机场在2022年的乘客量达3220万人次，相当于疫情暴发前的47.2％；航班起降共21万9000次，是疫前的57.2％；处理的货物达185万吨，比前一年少4.8％。