土管局与相关机构计划联手推出 地图上标示无障碍路线 行动不便者出行更便利

土地管理局将与新加坡协助残障者自立局与滨海湾花园合作，在地图上标出红山地区和滨海湾花园的无障碍路线，如轮椅可通行的有盖走道、人行道等，为行动不便者提供一目了然的无障碍路线。

行动不便的年长者与残障者日后出门，可先参阅土地管理局地图上的无障碍路线，好好规划出行的路径，避开须爬阶梯的地方，让外出更安全且方便。

新加坡土地管理局星期三（3月15日）在地理空间和定位科技会展“Geo Connect Asia 2023”上宣布，配合2030年加强残障服务总蓝图，土管局和新加坡协助残障者自立局（SG Enable）与滨海湾花园合作，先行标出红山地区和滨海湾花园的无障碍路线。

土管局将在地图上标出红山地区和滨海湾花园的无障碍设施，如轮椅可通行的有盖走道、人行道和装有电梯的天桥等，为行动不便者提供一目了然的无障碍路线。

配合这一项目，土管局也研发一款应用作为试点测试，收集轮椅使用者试用这两个地方无障碍路线的反馈与建议，以进一步加强系统，提升数据准确度和使用方便度。土管局希望，邀请200至300名轮椅使用者参与测试，并在接下来的六个月扩大试点范围。

土管局地理空间与数据署长兼首席数据官黄晓勇受访时说，当局的计划是找出全岛的无障碍路线，届时会在土管局的多功能地图OneMap结合无障碍路线标示和查询功能。他解释，先从红山和滨海湾花园开始，原因是本地首个协助残障者融入社会的中心——新协立综合设施位于红山，而滨海湾花园是我国著名旅游景点，除了年长者与残障人士，旅客也有机会使用这项功能。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在会展上致辞时说，目前主流的导航平台没有区分普通行人使用路线和无障碍路线，这项计划将有助行动较不方便者外出时更安心。

新协立局长邱玉雯说：“如今我国的基础设施已大有改善，但我们能做的更好的地方是，提供实时信息，帮助残障人士特别是轮椅使用者更好规划出行路线。”

地理空间和定位科技展 吸引全球75家公司参与

迈入第三个年头的地理空间和定位科技会展星期三在滨海湾金沙会展中心拉开序幕。

为期两天的会展吸引全球75家公司参与，展示最新地理空间、数位建筑和无人驾驶飞行器等技术；另有65名来自不同领域的代表，通过会议与讲座分享专业知识。

截至今年，全球地理空间市场价值估计为5108亿4000万美元（约6880亿9000万新元）。这个数额预计将以15.1％的年复合率增长，到2027年将可达8958亿8000万美元。

在解决气候变化与基础设施建设等方面，地理空间技术能发挥到关键作用，因此培养年轻地理空间专家至关重要。许连碹认为，社会具包容性意味着可通过教育，让年轻人培养对地理空间技术的兴趣，让他们认识这类技术的潜力，以解决社区的常见挑战。