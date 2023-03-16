法莉莎现在已能平心静气看待霸凌经历，并在修读心理学兼市场学双学位，希望将来能帮助面临心理健康问题或现代生活竞争压力的人克服心理障碍。

“每次在食堂看到你，我和朋友们都会说你的坏话。”

一句不怀好意的网上留言，对成年人来说可能不会产生多大负面影响，但却足以让青少年渐渐失去自信。

24岁的法莉莎就是其中一人。10年前读中二时，她加入一个社交平台，这个平台允许她在Instagram的追随者匿名留言。第一年，留言内容都是好话，法莉莎也爱上它，鼓励的话语排解了她日常学习压力。

不料在中三的一天，留言板上忽然多了不带善意的话。最初她不以为然，但负面留言越来越频繁，而且更为恶毒。

她本是活跃的学校舞蹈团成员和学生领袖，在受到这些匿名恶评影响后，不敢到食堂用餐、上学迟到或翘课，最终成绩大受影响。母亲曾就此关心她，并建议她别去理会这些留言，但法莉莎仍饱受精神煎熬。

法莉莎也无法向身边朋友道出感受，“我不懂谁是朋友，谁不是朋友。只能与周围同学保持距离，而且一直揣测留下恶评到底是谁，有时还对号入座。”

班主任察觉她的转变，安排她与学校辅导员交谈。辅导员的循循善诱，加上中学毕业离开原有的朋友圈，网上霸凌的不快经历总算告一段落。

现在，她已能平心静气看待霸凌经历，并在本地私立高等教育学院楷博（Kaplan）修读心理学兼市场学双学位，希望将来能学以致用，帮助面临心理健康问题或现代生活竞争压力的人克服心理障碍。

她以过来人的身份劝请网上霸凌受害者，应找人诉说感受，或培养其他兴趣，接触不一样的事或人，“也可以写日记或随笔，记录并重温身边美好的大小事，告诉自己不愉快的经历很快会过去，更多更美好的日子在等着你。”