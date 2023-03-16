阿叔欧游陷昏迷 家属忍痛拔管

第一次和家人到欧洲旅行，男子在瑞士苏黎世街上突然倒下，送院抢救陷昏迷，家人六天后忍痛拔管。

死者胡瑞安（60岁）和妻子、女儿和小儿子2月16日到法国和瑞士旅行两周，原定3月1日返回狮城，岂料却因心脏骤停，于3月4日逝世。

小儿子胡佳杰（24岁）星期三（3月15日）在灵堂受访时说，2月26日傍晚时分，他们一行人在瑞士苏黎世街上闲逛，父亲却突然倒地不起。

“父亲倒下后还有脉搏、呼吸，虽睁不开眼，却紧抓着我的手。当时，突然下起了雪，附近教堂钟声响起，很多人走了出来，不少路人见状，都前来帮忙急救。”

救护人员到场后，发现父亲脉搏停止，做了45分钟的心肺复苏。“父亲心脏停止至少四次，送院途中，又继续做了约45分钟的心肺复苏。”

胡佳杰透露，送院后，父亲就进入加护病房，身上插满了管子。

“我们一直陪在父亲身旁和他说话，给予他鼓励。”

原本出国公干的大儿子胡佳伟（35岁，市场总监）事发后赶到瑞士，不过医生当时已尽力，下一步只能拔管。他说：“父亲当时已几乎是脑死状态。”

儿女存钱带父母旅行 阿叔感动落泪

儿女花两年半时间存钱带父母出国，父亲感动流泪。

女儿胡贻琪（31岁，助理）受访时说，父亲打工养家，母亲也会做兼职，还是会带全家到邻国旅游，因此自己有了经济能力，拿了花红后，就想带父母去旅行。

“我和弟弟用了两年半，每个月领了工资后，就开始订酒店、规划行程和观光景点，安排到法国和瑞士旅行。为了让父母更舒适，还让他们搭商务舱，在巴黎旅行也是包车出游，也让他们体验热气球、直升机等，前后花了约5万7000元。”

胡佳杰说，父亲旅游途中还突然哭了。“我很惊讶，第一次看他哭，原来他说没想到这辈子还能到欧洲玩。他当时真的很开心。至少他离开时，是在他人生中最快乐的时候。”

妻子林女士（57岁）透露，丈夫很享受旅游，还在手机写下日记，内容写着：“很感恩我的孩子们，有你们陪伴着，我很幸福，家和万事兴！”

完整报道，请翻阅2023年3月16日的《新明日报》。