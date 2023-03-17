能源局有条件批准 吉宝能源料2030年后 从柬进口1000兆瓦低碳电力

吉宝能源获得能源市场管理局有条件批准，可从柬埔寨进口1000兆瓦的低碳电力到新加坡，这是我国最大的跨境电力合约。它也是一个重要里程碑，标志着新加坡朝2035年进口最多4000兆瓦低碳电力的目标，再迈进一步。

能源局星期四（3月16日）发文告宣布这个率先获得有条件批准（conditional approval）的低碳电力进口项目。

1000兆瓦的电力足以为本地约140万户家庭供应一年的电。吉宝能源预计在2030年后，开始通过陆上架空的高压输电缆和海底高压输电缆，从柬埔寨进口太阳能和水力生成的电力。风能也可能成为电力来源之一。

为此，吉宝能源将铺设超过1000公里的海底电缆，同时利用电池储能和抽水蓄能系统。未来，项目还可能进一步扩大规模并与来自老挝的再生能源混合使用。自去年6月起，新加坡就开始从老挝进口100兆瓦的电力。

能源局是在初步评估项目在技术和商业上可行后，有条件批准这个项目，以便吉宝能源获取相关监管机构的批准和执照。

在满足能源局的要求，如进一步研究和将触角伸向相关国家等方面后，吉宝能源可获得有条件执照继续发展提案，包括保障项目所需的资金，最终得到许可进口电力。

我国最大跨境电力合约

吉宝能源星期三（15日）与柬埔寨皇家集团电力有限公司（Royal Group Power Company Ltd）签署长期电力采购与出口协定，仪式由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和柬埔寨矿产能源部大臣瑞赛等两国官员见证。

陈诗龙致辞时说，这项长期电力采购与出口协议是个重要的里程碑，引导区域跨境电力贸易创造了许多“第一次”。这除了是我国最大的跨境电力合约，使用的海底传输电缆将是东南亚最长的海底跨境连接。

他说，新柬跨境贸易项目建立在老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目成功启动的基础上，为东南亚国家进一步互联互通创造机遇，有利于实现亚细安电网的愿景。

“跨境能源合作可通过解锁再生能源潜力，实现区域共同去碳化的潜能，以及促进洁净能源投资流动和创造绿色工作来实现经济增长。加强互联互通也为双方能源安全和韧性提供了更高水平的保障。”

我国计划到了2035年进口最多4000兆瓦的低碳电力，到时预计占总电力供应的三成左右。

自前年11月向业者征求发展方案计划书，能源局已收到超过20份计划书，从澳大利亚、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚和泰国六个国家进口超过1万兆瓦的电力。电力来源主要为太阳能、风能、水力，以及地热能。

征求活动将一直进行到12月29日，期间能源局将继续为合适的计划书给出有条件批准。