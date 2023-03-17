高中生卖灯 赚“第一桶金”

谈起初次接触电商，17岁的许锦峰说，小六会考后他百无聊赖中，在搜索输入框中打下“12岁的人该如何通过互联网挣钱？”，从此便一发不可收拾。

17岁的许锦峰自主创立电商广告营销公司，近三年来为47个客户共带来超2360万元的营业额。

他除了到立化中学上课、备考A水准之外，还有一个鲜为人知的社会身份——广告营销公司的创办人。

谈起初次接触电商，许锦峰说，小六会考后他百无聊赖中，在搜索输入框中打下“12岁的人该如何通过互联网挣钱？”，从此便一发不可收拾。

起初，他发现无须库存投入的直接代发货（dropshipping）模式，即向A国的线上供货商下单后，直接发货给B国的消费者，代购零售商赚差价。

他透过网络视频教学，有模有样地搭建起一个网店界面，以此说服父亲让他一试。

他前后尝试了多种商品，有盈有亏。大半年后他终于等来了一个爆款商品，也就是液晶水母灯（jellyfish lamp）。

“因为这种经营方式须要精准地投放广告流量，我不温不火地试了许久，才发现诀窍。我靠这个灯挣了9万元的纯利润。”

许锦峰笑称，就因为这“第一桶金”，他在很长的一段时间里，都陷入追逐潮流商品的狂热旋涡中。

“后来，我意识到这种短期套利的方式不是长久之计，却在实践中积攒了很多电商运营方面与广告投放相关的知识。”

于是，他14岁时成立自己的线上广告营销公司，一直经营到现在，目前团队共有五人，雇员都比他年长。

据许锦峰介绍，他的公司主要通过全平台数码营销和广告投放引流，帮助数码原生垂直品牌（Direct to Consumer Brand）扩大客户群体，实现大幅销售额增长。

这个言谈远比实际年龄成熟的男孩，让人看到随着科技成长起来的年轻一代有着无限潜力。