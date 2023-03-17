熟食中心关三个月整修 有摊贩为留员工照发薪水

珍珠百货商场熟食中心确定从4月1日起关闭三个月进行改善工程，尽管期待迎来新面貌，但如今饮食业竞争激烈、人手吃紧，受访业者为留住员工，有的给予三个月补贴有的则照发薪水。

《新明日报》日前报道，牛车水珍珠百货商场熟食中心多年来面对卫生情况不佳的问题，鸟患、鼠患等卫生情况层出不穷，如今小贩中心终要迎来大翻新。

国家环境局近日在网站上公布，珍珠百货商场熟食中心将从4月1日起关闭至6月30日进行改善工程。记者星期四（3月16日）走访，商场外挂起的大布条显示熟食中心下月起将关闭至7月1日恢复营业，但期间二楼和三楼的店铺将照常营业。

高记食品集团多年前就进驻该熟食中心设酿豆腐摊，约半年前于该档口旁再开一摊“蒸食会”，专卖汤品、肉饼饭等。高记食品发言人受询对翻新工程表示期待。

“这毕竟是具有历史性的地标，环境确实应该有所提升。不过，翻新的消息来得有点突然，难免会使一些业者感到错愕。若能早些通知让业者有多些准备时间或会更理想。”

发言人也说，中心关闭的这段期间将继续发薪水给员工以留住人才。“档口员工大多已跟了我们很多年，即便是刚开不久的摊位‘蒸食会’也有旧职员。

再说，熟食中心翻新后对这些员工也是个更好的工作环境，相信他们到时回来工作会更开心。”

做了10多年的业者日日红麻辣香锅负责人邹海荣对下来或将面临的人手问题表示担忧。

“换个更好的环境能吸引更多食客前来这里自然是好事，但关闭长达3个月的时间也不短。老板虽然在这段期间将发给员工们补贴，但是对于有的员工可能还是很难撑那么久。”邹海荣说，已有员工坦然表示可能在这期间会找新工作，有的表示会回来档口上班，但难保有的会继续留在别处不回来了。

“现在市场上人手吃紧，到处请人，员工找工作容易，我们到时要请人就难了。”

完整报道，请翻阅2023年3月17日的《新明日报》。