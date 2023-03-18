工作小组建议制定零容忍政策 骚扰和暴力对待医护或被拒治疗

工作小组对3000多名医护人员和1500多名公众进行调查后发现，有超过三分之二的医护人员在过去一年曾目睹或亲身经历被病患或他们的看护者（多为病患家属）暴力对待或骚扰，其中药剂师、病患服务助理和护士等一线医护人员，更有可能面对暴力对待和骚扰。

三分之一的医护人员每周至少目睹或经历一次暴力对待或骚扰，为加强对他们的保护，暴力对待或是骚扰他们的病患如果病情不急，或会被拒绝治疗和护理。施暴的看护和访客也可能被禁止进入医院诊所，成为不受欢迎的人。

预防骚扰和暴力对待医护人员劳资政工作小组公布调查结果，建议制定标准化的零容忍政策，拒绝让医护人员受到任何形式的暴力和骚扰。

工作小组对3000多名医护人员和1500多名公众进行调查后发现，有超过三分之二的医护人员在过去一年曾目睹或亲身经历被病患或他们的看护者（多为病患家属）暴力对待或骚扰，三分之一的医护人员则每周至少目睹或经历一次暴力对待或骚扰。

其中药剂师、病患服务助理和护士等一线医护人员，更有可能面对暴力对待和骚扰。最常见的是病患和看护对医护人员大喊大叫、威胁对医护人员提出投诉或采取法律行动，以及出言不逊，贬低他人。有的医护人员甚至被病人掌掴，或者推得差点跌倒。

遭受暴力和骚扰的医护人员有时会将行为合理化，认为是工作需承受的一部分或是同情病患，因此不会采取行动，忽视这些问题。

工作小组建议采用标准化零容忍政策和三管齐下的框架，即保护受到暴力对待和骚扰的医护人员、防止导致暴力和骚扰的情况，以及促进医护人员与患者和看护之间的积极关系。

小组建议，为暴力和骚扰制定明确和通用的定义，以及明确的举报和升级程序，建立鼓励举报的文化，制定明确的处理方式。对于施暴者，小组建议向他们发出警告、拒绝不合理请求、拒绝治疗无需紧急护理的施暴病患、禁止施暴的看护和访客进入医院。

卫生部将同公共医疗保健集群合作，针对如何执行这些建议以及会否有黑名单，在2023年下半年制定细节。

公共医疗机构已同意加强流程和落实这些细节，当局鼓励私人医疗机构和社区护理组织也采纳细节，再根据自身的流程和管理来调整。

医疗机构也应培训员工防止潜在的暴力情况，例如掌握管理和缓和冲突的技能和知识，通过明确的处理方式威慑潜在的施暴者。

卫生部控股也将在2023年下半年发起全国公共教育活动，鼓励医护人员、病患和看护之间建立积极的信任和尊重关系，包括调整对医护人员的期望和增进对他们的尊重。

卫生部长王乙康星期五（3月17日）在陈笃生医院出席卫生部和国立健保集团的对话会上公布调查报告时说，在对暴力和骚扰事件进行调查时，医护人员必须感觉到自己并不孤单，而是得到周围的人包括上司、医院管理层、卫生部、部长和绝大多数公众的支持。

他说：“当主管采取行动不再理会施虐的看护者或访客，施虐者因而向议员或卫生部长投诉时，主管不能被视为是服务不周而受到谴责。我们必须认同这点，共同对抗极少数的施虐者。”