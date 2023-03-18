红山弄租赁组屋命案 涉谋杀61岁室友男子今被控

警方发文告说，17日上午10时50分接获报案，警员赶到现场后，发现一名61岁男子身上有多处伤口，躺在单位血迹斑斑的地板上，已经死去多时。男子随后被医护人员宣告死亡，59岁的男室友当场被逮捕。

红山弄发生命案，一名59岁男子涉嫌谋杀同屋的61岁男室友，事后当场被警方逮捕。

这起命案在星期五（3月17日）上午约10时50分被发现，地点在红山弄（Redhill Close）第90座租赁组屋五楼。

新加坡警察部队星期五发文告说，警方在同天上午10时50分接获报案，警员赶到现场后，发现一名61岁男子身上有多处伤口，躺在单位血迹斑斑的地板上，已经死去多时。男子随后被医护人员宣告死亡，59岁的男室友当场被逮捕。

记者星期五下午2时许走访事发组屋时，警方已经封锁五楼案发单位外的走廊和附近楼梯口，在现场进行调查。

黑车在下午4时30分抵达，仵作跟着把死者的遗体抬上黑车运走，警方则在傍晚约6时35分解除封锁线。

据记者现场观察，案发单位门口处血迹斑斑，走廊留下不少沾血鞋印，鞋印非常凌乱，从事发单位一路延伸到两个单位以外。

据了解，死者和嫌犯都是华人，两人是室友，在案发前据知曾起过争执，导火线不详。

居住在同层的洪金正（68岁，摊位助手）接受《联合早报》访问时说，死者双脚不好，行动不便，平时会拄着拐杖出门，下午也常在走廊散步走动。

洪金正说：“我几乎每天出门上班前都会在走廊见到他，我们会互相打招呼，不过我已经好几天没有看见他了。今天早上警察封锁现场，我才知道出事了。”

警方在案发后封锁事发单位进行调查，一直到傍晚约6时35分才解除封锁线，离开现场。（关俊威摄）

死者遗体发出异味 疑似已死去两三天

据了解，死者的遗体已开始发出异味，被发现时疑似已经死去两三天。

洪金正也说，每次碰面时，死者都是一个人，她完全不知死者原来有室友。

居民贝拉（47岁，教师）受访时说，她在上午11时左右从楼下望向五楼楼梯口，看见嫌犯被警方逮捕。

她说：“嫌犯身穿蓝衣，个子蛮高大，戴着眼镜，是个身材瘦削的男子。”

居民巴奇克（53岁，无业）受访时则说，死者在事发单位居住近10年，平日会和邻居打招呼，也常到组屋楼下走动，但他并未与死者深交。得知发生命案时，巴奇克一脸震惊。

住在楼下单位的曼尼（35岁，清洁工）告诉记者，他星期五下午1时许回到家中，从网上看到相关新闻才知楼上发生命案。“过去几天，楼上一切如常，我也没有听到任何可疑声响。这里的居民几乎都是乐龄人士，平时很安静的。”

根据文告，嫌犯将于星期六被控。在刑事法典302（1）条文下，一旦谋杀罪名成立，被告将面对死刑。

警方的调查工作仍在进行中。

过去10年，媒体至少报道过12起在租赁组屋发生的命案，其中不少案件涉及孩童。最近一起发生在2023年1月8日，一名29岁女子被控在三巴旺的租赁单位内谋杀两个月大的女婴；2019年1月17日，一名34岁男子涉嫌在兀兰6道的租赁租屋谋杀女友。

另一起室友起纠纷酿成血案的事件，则发生在2017年8月16日，51岁男子疑因租金纠纷，在德惠弯的租赁组屋单位里捅死室友。