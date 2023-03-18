国会后天复会 议员将辩论冠病白皮书

国会下周一（3月20日）复会时将辩论《新加坡应对冠病白皮书》，检讨我国的抗疫工作。

根据国会秘书处星期五（17日）公布的国会议程，抗疫期间联合领导政府抗疫跨部门工作小组的副总理兼财政部长黄循财，到时将动议国会向为抗疫做出贡献者表示感谢，并且申明政府将努力地从过去三年的经验中学习，希望国会认可上述白皮书。

政府本月8日发布约90页的《新加坡应对冠病白皮书》，梳理新加坡抗疫历程中可取与不足之处，并列举应付日后疫情的措施。

除了白皮书预计会让议员踊跃发言，代议士们关心的议题还有不少。例如，新加坡体育理事会和美国化工公司陶氏化学（Dow）等伙伴展开的旧鞋回收计划，所收集的部分运动鞋最近被发现送到印度尼西亚，以二手货售卖，这起事件也引起议员的关注，共有六道口头询问。

其中，工人党后港区议员陈立峰关注文化、社区及青年部如何加强监督，确保这类计划妥当执行。他也问永续发展与环境部如何监督政府机构与承包商展开的环保计划，确保成效。

裕廊集选区议员陈有明医生也关注这起事件是否涉及任何刑事罪，以及被错误运到海外售卖的鞋子数量等。宏茂桥集选区议员颜添宝也问永续部，回收资源在过去五年被滥用的情况，以及当局如何确保回收计划的成效。

根据体理会与陶氏化学等伙伴的回收计划，旧鞋的橡胶经过处理后，将用于建造跑道、游乐场等体育设施。调查发现，问题出在分包商Yok Impex收集和分类旧鞋的环节。计划伙伴已终止这家公司的服务，并将采取措施以改善流程。

蒙巴登区议员林谋泉和工人党阿裕尼集选区议员林瑞莲则关注人力部是否会检讨公积金法令，一旦会员离婚就自动取消前配偶为受益人的提名。

日前，法庭处理一起相关案例，老翁生前无法把公积金存款受益人从前妻改为独生女。男子过世后，公积金局拒绝发放存款给男子的女儿。女儿后来成功向高庭申请谕令当局发放款项。法官指出，根据现有法令，公积金会员一旦结婚，他原本所做的受益人提名自动取消。不过，若会员离婚，受益人提名却不变。这个情况令人困惑，法官建议公积金局重新斟酌这个问题。

其他议员关注的问题包括初级医生身心健康全国委员会的研究进展，以及当局在处理疑似虐童案的程序等。

政府也将为金融服务与市场（修正）法案提出一读。另有三项法案将进行二读，即可持续资源（修正）法案、滥用毒品（修正）法案以及新加坡共和国宪法（修正）法案。

另外，义顺集选区议员黄国光将提出“保护我国海域空间和南部岛屿”的休会动议。