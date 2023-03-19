我国批准新款肺炎疫苗 可抵御20种最常见肺炎球菌

卫生科学局批准新款辉瑞肺炎链球菌结合疫苗，可抵御多达20种最常见的肺炎球菌。我国也是首个批准这款新疫苗的东南亚国家。

药剂公司辉瑞星期六（3月18日）发文告说，卫生科学局已经批准最新的肺炎链球菌结合疫苗PCV20（20价肺炎球菌结合疫苗，又称APEXXNAR疫苗），为18岁及以上成人提供保护，以抵御由肺炎链球菌（pneumococcal）引起的侵入性疾病和肺炎。

卫生部指出，肺炎是我国第四大最常见的住院原因和第三大死亡原因，每年有超过4000人死于肺炎。

接种肺炎链球菌疫苗，是防范肺炎的主要措施之一。除了婴孩，当局也建议65岁及以上的年长者接种肺炎链球菌疫苗。

肺炎链球菌疫苗主要分为两类，即PCV13（肺炎链球菌结合疫苗）和PPSV23（肺炎链球菌多糖疫苗）。前者可抵御13种常见的肺炎球菌，后者则可抵御23种肺炎球菌。

天职药房家庭医生梁俊杰医生受访时说，PCV13属于结合型疫苗（conjugate vaccine），能促使免疫系统产生更持久的反应。PPSV23则是多糖体疫苗（polysaccharide vaccine），虽能抵御更多种肺炎球菌，但其效果不如前者持久。

当局建议年长者先注射PCV13疫苗，一年后再接种PPSV23疫苗，让两款疫苗起到互补效果，提供更广泛的保护。

梁俊杰说，新的PCV20能抗衡更多种肺炎球菌，往后或许只须单独接种就能得到足够保护，无须搭配其他疫苗，这将可为人们带来更大便利。

未列入全国免疫计划PCV20无法获津贴

不过，PCV20目前还未列入全国成人免疫计划，因此无法获得政府津贴。此外，孩童也不能接种PCV20。

卫生部受询时指出，疫苗专家委员会目前正在评估PCV20，以决定是否会推荐把新疫苗纳入全国免疫计划。在这之前，卫生部建议符合条件者根据目前的全国儿童疫苗计划和全国成人免疫计划接种PCV13和PPSV疫苗。

根据2021年全国人口健康调查，在2021年申报有接种肺炎链球菌疫苗的65岁至74岁年长者占22.4％，比2019年的10.3％多出超过一倍，但整体接种率在2017年至2021年间并没有大幅增加。

传染病专科医生梁浩楠指出，肺炎虽然对我国人口造成影响和负担，但我国对肺炎球菌疾病的认识和疫苗接种率仍然相对较低。

“如今新疫苗获得批准，同时又配合健康SG计划，我们鼓励所有成年人前来接种疫苗，以积极行动预防这个疾病。”

据专家预计，PCV20疫苗价格大约200元。