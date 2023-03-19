哈莉玛总统明起三天首访马国 将会见苏丹阿都拉与首相安华

哈莉玛总统行前接受马新社访问时说，她会与苏丹阿都拉和马国领导人全面评估两国的双边议程，探讨新的合作领域，并重申我国致力于与马来西亚建立稳定与双赢的长期合作关系。

哈莉玛总统应马来西亚国家元首苏丹阿都拉之邀，星期一（3月20日）起访马三天。这是哈莉玛首次以总统身份对马来西亚进行国事访问。

哈莉玛此行是对苏丹阿都拉去年10月到访我国的报聘访问，肯定两国在最高层级维持长久的伙伴关系。哈莉玛到时也将会见马国首相兼财政部长安华，以及霹雳州苏丹纳兹林沙等多名政要和王室成员，并出席国宴和胡姬花命名仪式等活动。

哈莉玛行前接受马新社访问时说，她会与苏丹阿都拉和马国领导人全面评估两国的双边议程，探讨新的合作领域，并重申我国致力于与马来西亚建立稳定和双赢的长期合作关系。

自今年初以来，两国政府高层已互访超过10次，包括安华今年1月到访我国。

在更广的层面上，哈莉玛也希望能通过加深亚细安各国的合作关系，以共同应对外部局势带来的挑战。

哈莉玛说，只要亚细安能善用自身优势，采取集体行动来促进人民的共同利益，就能拥有巨大的发展潜能。

过去几年，即便是面对冠病疫情和乌克兰战争的冲击，本区域几乎所有的经济体都持续增长。她认为，这证明了各国经济稳健且具备韧性。

“我们可以在多个领域加强和深化经贸投资，以及在新的领域取得合作。若做对了，这可能有助于缓解因中美竞争引发的供应链，以及技术脱钩所可能带来的影响。我们必须做好准备，并向前看。”

亚细安有6亿8000万人口，预计到了2030年能成为全球第四大经济体。哈莉玛说，新加坡和马来西亚作为亚细安的创始成员国和贸易国，可以携手进一步推动区域一体化和增长。亚细安可以领头为人民在数码和绿色经济领域创造机会。

安华今年1月访新期间，与李显龙总理一起见证两国政府签署三项合作协定，加强在数码经济、绿色经济和网络安全方面的合作。

新马虽然是关系密切的近邻，但是两国间仍存有一些敏感课题，例如白礁主权和水供协议。

当被问及两国该如何和平地解决问题时，哈莉玛认为，两个近邻之间难免会时不时出现分歧，重要的是不让任何一个问题损害整体关系。“我们拥有更广泛的关系与连接，只要我们能务实和冷静地弥合分歧，双方都能获益更多。”

马国首次在国事访问 安排植树胡姬花命名仪式

她说，历代新马领导人都很明智地找到能扩大两国共同之处，以及减少分歧的方法，包括通过第三方争端解决机制来处理一些问题。

外交部星期六（3月18日）发文告说，苏丹阿都拉和元首夫人东姑阿兹莎阿米娜会在国家王宫为哈莉玛举行欢迎仪式，并设国宴款待。

此外，苏丹阿都拉将与哈莉玛一起在皇宫花园种植一棵格南树（Gelam Tree），也特地安排以哈莉玛和夫婿穆罕默德的名字为新培育的万代兰胡姬花命名。外交部说，这是马来西亚首次在国事访问行程中，安排植树和胡姬花命名仪式。

哈莉玛将在当地与新马商界领袖见面、为旅居马来西亚的新加坡人举办招待会，以及参观女童军协会。

随行的还有总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、议员谢曜全、杨涴淩和穆仁理，以及总统府办公室、外交部和贸工部官员。

总统出访期间，由总统顾问理事会主席张赞成代为履行总统职务。