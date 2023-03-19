居民诉：楼下卸货区24小时噪声不断

海军部坊湿巴刹、超市和多家餐馆共用一个卸货区，24小时搬运噪声不断，最高噪音量可达107分贝，楼上居民苦不堪言，甚至放耳塞也没用。

位于兀兰6道、靠近海军部地铁站的海军部坊（Admiralty Place）邻里购物中心，经历约三年翻新工程后，目前已逐步开放，三层楼购物中心包含湿巴刹、邻里商店、餐饮场所、教育中心和24小时超市等设施。其中湿巴刹坐落在第678A座多层停车场底层，毗邻第679座居民组屋。

在这里居住约15年的谢先生（51岁，区域经理）申诉，巴刹外的空地是附近超市、餐馆、商店和湿巴刹的主要卸货区，不论昼夜或凌晨，不时会有货物搬运和推车铮铮作响，无法好好休息。

谢先生曾多次向当局反映情况，当局后来在卸货区域张贴多张告示，《新明日报》记者星期六（3月18日）到现场查看情况时发现有约20张告示，以图画和中英文书写“上下货时，请降低您的声量，以免打扰到居民。”

谢先生指出，告示张贴已有约三个月，但作用甚微。

去年刚搬到这一带的钟风云（57岁）告诉记者：“我以前住在义顺，去年刚搬过来，发现这里晚上很吵，我窗口关起来也没用，放耳塞也没用。”

她透露，有时凌晨2时声音都很吵，影响睡眠质量。

记者现场查看，发现湿巴刹与居民楼相隔约20米，不时有货车进出，直接在组屋楼下卸货。

记者从第四层组屋楼测量噪音声量，分贝测试仪应用程序显示，下午5时许并非繁忙时段，噪音分贝介于54至107分贝，平均分贝高达100分贝。根据dangerousdecibels.org，持续接触超过85分贝可危害听力。

据观察，海军部坊翻新之前，湿巴刹和附近商店的卸货区域会分散到附近第678座组屋底层，翻新后则绝大多数都集中在湿巴刹外的空地。

完整报道，请翻阅2023年3月19日的《新明日报》。