派发首日反应踊跃 多处家用回收箱被领完

家用回收箱Bloobox发放首日，民众反应踊跃，多处自动派发机的回收箱领取一空。

共有140多个自动派发机设置在全岛民众俱乐部和巴士转换站等公共场所，从星期天（3月19日）起到4月30日，本地家庭可领取回收箱。

据官方网站gowhere.gov.sg/bloobox的库存信息，截至星期天晚上8时左右，多达38个地点的回收箱被领完，包括宏茂桥巴士转换站、勿洛民众俱乐部和裕廊西1道第425座组屋底层。

武吉巴督民众俱乐部和大巴窑巴士转换站等24个地点的自动派发机还有少量可领取。每个派发机装有约72个回收箱，国家环境局会适时补货，确保每户家庭都能领取到回收箱。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，回收箱将有助于培养正确的回收习惯，减少公共蓝色回收箱的污染。

许连碹也是丰加北区议员。她星期天在丰加北民众俱乐部出席Bloobox的启动仪式。在接受媒体访问时，她说，一直以来，蓝色回收箱的回收物品约有四成受污染，无法回收，白费其他人所做出的努力，政府也因此希望能改善污染的情况。

许连碹说，派发家用式回收箱能鼓励公众在家里设立回收角落，收集干净的回收物。回收箱配有指南说明哪些物品可以回收。“这能帮助大家正确地回收，减少蓝色回收箱的污染。”

Bloobox采用可回收的聚乙烯塑胶制成，每个能装五公斤的物品，妥善使用的话可用上七年左右。（海峡时报）

回收箱可放置隔板 分隔不同种类回收物

可折叠的塑料回收箱，中间可以放置隔板，把一般的纸张、塑料、铁和玻璃回收物与电子垃圾分隔开来。箱子最多能装五公斤的物品，可重复使用。

目前，每户家庭限领一个回收箱。许连碹说，政府将关注和评估公众的反应及反馈，未来可能考虑每家派超过一个。

居民王丽燕（43岁，商业智能分析员）星期天带着11岁的儿子到丰加北民众俱乐部，为她和父母两户家庭领取回收箱。

她受访时说，之前他们会不定期地回收纸张和铝罐等，有了回收箱后，她计划在家中设立回收角落，更频密地回收物品，为儿子以身作则。“回收箱的尺寸刚刚好，除了方便我们拿物品下楼，放在家中也不会太占地方。”

退休人士林玉叶（65岁）约15年前开始回收家用品，回收箱将取代她重复用于收集回收物的塑料袋和米袋。“我会考虑改造这个回收箱来增加容量，现在的尺寸装几个大一点的塑料盒可能就满了，每两三天要清理一次。”

环境局去年底在凤山、淡滨尼北和裕华等五个选区率先试行家用回收箱，吸引超过8600户家庭领取。

裕华居民陈家全（48岁，制造业技术专员）是其中一人。他说，回收箱比他之前使用的纸箱更耐用美观，而且容易清理，但他认为要鼓励更多人回收，还须加强教育。

“有些人不明白为什么要回收，领了回收箱可能只用来储物，因此我觉得须提高大家的意识，也能考虑推出奖励机制。”