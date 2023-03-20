那群循循善诱的中学学长学姐如今成了李冠庆心中的贵人，他们不仅教会他拉大提琴，更改变了他为人处世的态度。

受华乐团演奏的电影配乐深深吸引，软件开发人员决定加入华乐团学习大提琴，间中因大学课业繁忙放下琴弓，工作后才重拾大提琴，在网上发布演奏视频还成为半个音乐导师。

李冠庆（28岁）念中学时开始接触大提琴。华乐团招生时演奏的周星驰电影配乐《东海渔歌》让他眼前一亮，决定加入。虽然大提琴并非他当时的第一选择，却陪伴了他约15年。

李冠庆学大提琴之路并非一帆风顺，刚开始他被学长学姐称赞有点小聪明，学习进度很快。久而久之，年少的他开始有些心高气傲，学习态度不佳，也无法静下心来练习。

“我的态度引起一些学长学姐不满，因不想我影响其他团员便开始孤立我。但是，有另外一群学长学姐仍不放弃，不断地鼓励我。”

那群循循善诱的学长学姐如今成了李冠庆心中的贵人，他们不仅教会他拉大提琴，更改变了他为人处世的态度。

大提琴就这样陪伴他度过中学和理工学院的生涯，直到半工半读大学时，因为忙碌暂停演奏。毕业工作几年后，碰上疫情，才让他有时间重拾大提琴。重新拿起琴弓后，李冠庆也常常在社交媒体分享演奏的视频，偶尔也会自己编排曲目。

经营音乐学院的朋友听到他的编曲后联系上他，原本只是想让学生练习他编的曲，现在李冠庆闲暇时也会帮忙代课，或者到学生家里教大提琴。“练琴能够让我暂时抛开生活和工作上的烦恼，好好放松自己，我很庆幸能够在工作后找回自己的兴趣。”