柔佛水灾冲毁园地 6月吃贵榴梿

马来西亚柔佛州近期雨水不断，洪灾波及州内多区的榴梿园，料导致榴梿收成暴跌超过五成。本地榴梿商家预计，这会使今年榴梿旺季推迟至6月初左右开始，每公斤售价比上个旺季增加5至10元。

近期，马国柔佛州的水灾和大雨刚好碰上榴梿树的开花季，将不少花瓣打落，使榴梿无法结果，导致不少榴梿园的收成骤减。

《海峡时报》星期天（3月19日）引述马来西亚果农总会副会长韩山河的话说：“大水也将一些年轻的榴梿树冲走，我们预计今年柔佛的榴梿产量会下降超过50%，造成价格波动。”

他指出，柔佛州是马国最大的榴梿产地之一，州内昔加末、峇株巴辖、古来和哥打丁宜区的榴梿果农都受这次水灾影响。

柔佛州榴梿收成减半，预计会推高我国来临旺季的榴梿价格。大巴窑211 House Of Durian榴梿之家老板黄明义告诉《新明日报》，目前是榴梿的散花季节，即使有商家开始卖，货也比较少。

猫山王料每公斤25元

他说，去年旺季时，猫山王每公斤卖十几元，但预计来临五六月会起价至每公斤二十五六元。“五六月如果天气好，那么七八月份的收成就会比较好。”

马里士他空军山芭榴梿老板娘洪篥銨则再等一两个星期才开档。“马国水灾影响这一两个月的收成，本来5月开始的旺季可能会推迟到六七月份。”

Durian Garden老板蔡承材说，他在马国彭亨的供应商通知，5月底就会有榴梿到货。“所以旺季可能五月底、六月初开始，猫山王一公斤预计最高卖到25元左右，普通种类则在每公斤15元上下。”

717贸易行老板吴奎龙则认为，比起价格，水灾等极端天气更有可能影响榴梿的品质和成色。

完整报道，请翻阅2023年3月20日的《新明日报》。