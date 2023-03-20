两单位打通 宏茂桥五房式组屋租金6500元写新高

宏茂桥由两个单位打通的五房式组屋，上个月以6500元租出写新高，专家点出三原因为何能开出如此高价。

《新明日报》记者查询建屋发展局网站的各区和各房型过去一年的租金资料数据时，发现最高租金并非来自市中心一带的组屋，而是这间还剩下56年屋契、在宏茂桥10道的组屋单位。

该组屋只有一间五房式单位，一般相信是两间三房式单位打通而成，估计面积超过1400平方英尺，比一般五房式单位大。

《新明日报》曾在今年1月报道，建屋局租金资料数据网站上的最高价是在成保路（Seng Poh Road）第17座，还剩少过50年屋契的四房式单位。这个单位去年12月出租，所申报月租为6200元，是当时过去一年的全岛之冠。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清受访时说，若是公民租组屋通常预算最多到5000元，而永久居民及持其他准证者的可能性较高。有一部分的后者可能之前租私宅，当私宅租金飙到高出他们的预算时，或许就转向面积大、租金相对较便宜的组屋，而这类人士通常预算也较高。

“这个单位比一般五房式大，而且如果是打通的话，会有四个房间，属于特殊单位。”

Altitude Real Estate主要执行员林金财则提到，这个宏茂桥单位虽然不靠近地铁站，但宏茂桥周遭有三个工业区，因此有一定的租房需求。

“另外，我们现在看到更多租客选择合租来分担上涨的房租，有的是两个家庭，有的是好几个单身者。这样的情况下，他们租屋会有更高的预算。”

完整报道，请翻阅2022年3月20日的《新明日报》。