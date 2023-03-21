黄循财：整合资源应对下一场危机 将设公共卫生中心扩大疫情管理能力

国会星期一辩论《新加坡应对冠病白皮书》。副总理兼财政部长黄循财指出，我国必须能通过有效侦测，快速发现新型病原体的传播，并迅速制定管控措施。

政府将专设公共卫生中心，进一步整合公共卫生和疫情管理方面的专业能力。

国会星期一（3月20日）辩论《新加坡应对冠病白皮书》。副总理兼财政部长黄循财提出动议时，重申新加坡必须扩大这些领域专业能力。他指出，我国必须能通过有效侦测，快速发现新型病原体的传播，并迅速制定管控措施。

我国目前已具备这些能力的一部分，但它们处在医疗体系的不同部门。“为了整合这些能力和专业知识，我们将采取下一步，专设公共卫生中心，和许多其他国家设立疾病管控中心的做法类似。这将让我们建立更强的公共卫生能力，并逐步扩大这些能力。”

政府在本月8日发表《新加坡应对冠病白皮书》，检讨三年来对抗冠病疫情过程中可取和不足之处，并总结学习经验，为下一场疫情做更充足的准备。

黄循财在辩论中聚焦三方面的学习经验。他在谈到公共医疗体系时说，在疫情期间，我国医疗体系虽没出现不胜负荷的情况，但承受相当大的压力。因此，我国必须加强医疗体系的韧性，包括让基础医疗体系更牢固，加强政府与私企的关系，以及巩固本地制造疫苗的能力。

我国也必须加强前瞻规划能力，扩大疫情规划工作中一系列可能出现的情境，确保我国有所需的资源。与此同时，为善用有限资源，抗疫规划也必须包括能够临时调整的应急措施。

“我们的应对必须结合准备工作和临场发挥能力。随着我们发现的信息更多，并须做出相应调整，过程中难免有些手忙脚乱。所以我们必须投入资源，并让危机管理架构具备更好的前瞻规划能力，更好地预见、预想接下来会发生什么，以备不时之需，并准备好适应不断变化的情况。”

第三个主要学习经验是提高全国韧性。黄循财指出，冠病凸显增加重要物资与缓冲储备是重要的，以在危机中应付所需。我国也必须更灵活、快速调集已有的资源，应对突发情况。

黄循财：政府抗疫有不足之处

新加坡的冠病应对并非完美无缺。黄循财在近40分钟的发言中，复述政府抗疫措施中的不足之处，包括过度依赖沙斯的抗疫经验来制定冠病对策，抗疫初期有关戴口罩的规定过于绝对，以及安全管理措施过于细化，导致政策难以执行。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生参与辩论时，谈到客工宿舍疫情。他指出，政府在疫情初期对不同的客工群体应进行更多抽样检查，及早发现感染群。当局也应确保客工以某种方式遮盖面部，减少病毒传播。

“在与病毒作战的迷雾中，我们也应该在每个阶段更有效地与宿舍客工沟通，更好地传递信息，让他们对我们采取的保护措施感到放心。人力部会从这些经验中学习，我们力求日后做得更好。”

黄循财说，过去三年里，政府必须不断地在充满不确定因素的环境中做出艰难的抉择，既没有参考手册，也没有静观其变的余裕，“我们并不是每项判断都正确”。他就这期间对所有人造成的不便与焦虑表示遗憾，也感谢大家面对严格的措施和政策落实上的不足所展现出的耐心和坚韧精神。

国会星期二（3月21日）继续辩论《新加坡应对冠病白皮书》、可持续资源（修正）法案、滥用毒品（修正）法案，以及新加坡共和国宪法（修正）法案。