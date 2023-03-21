孤立主义与反全球化加剧挑战 哈莉玛：新马须密切合作才能渡过经济难关

在充斥着孤立主义和反全球化情绪的大环境中，新加坡和马来西亚必须在各领域密切合作，携手渡过波涛汹涌的经济形势，并确保两国人民能从自由贸易，以及数码和绿色经济等新兴领域的发展中获益。

新马两国今年1月签署了三项合作协定，深化在数码经济、绿色经济和网络安全领域的合作。

哈莉玛总统说，在这三个及其他领域紧密合作，能让两国更好地在波涛汹涌的经济形势中航行，以及确保新马能对全球科技、人才和投资保持开放，继续成为东南亚的两个亮点。

“与此同时，也必须确保我们的人民，能从自由贸易、进一步的数码化和可持续发展中获益。”

哈莉玛总统应马来西亚国家元首苏丹阿都拉的邀请，对马国进行三天国事访问。她星期一（3月20日）抵达吉隆坡后，出席的首场活动是由吉隆坡商业俱乐部主办的茶叙，与新马商界代表见面。

哈莉玛致辞时，聚焦新马之间良好的经贸关系，包括政府对政府的合作和私人企业间的往来，也不忘吁请各方领袖关注社会趋势的发展。

她说：“在其他地方，存在着助长孤立主义和反全球化情绪的力量，我们不能假设我们的社会不会受到这些力量影响。”

她指出，尤其是在冠病疫情期间，人们有更强的社会正义感，意识到不同社群和国家之间的贫富和收入差距正在扩大。因此在追求商业利益的当儿，也应该关注这些社会现象。

新马是彼此的第二大贸易伙伴，去年的双边贸易额增加18.9％，达到1530亿元。新加坡是马来西亚的最大海外投资来源，也是马国的首要投资目的地。

与170旅居马国新加坡人招待会上见面

哈莉玛星期一晚上，为超过170名旅居马国的新加坡人举行招待会。

长久以来，长堤两岸的民众有着密不可分的联系。哈莉玛在致辞中提到，新马能维持牢固的双边关系，其中一个基本要素，是彼此在经济上相互依存和建立伙伴关系。

“两国之间的联系远超于金钱，这份独特关系的核心，是人与人之间的联系，这源自亲情、友谊，以及共同的传统和文化。”

例如，我国连同马来西亚、文莱和泰国计划今年向联合国教科文组织提名，把东南亚妇女的传统服饰卡峇雅，列入非物质文化遗产。

她认为，深厚的信任和对彼此感到熟悉，有助两国在遇到分歧时，冷静和务实地解决问题。在马国生活、工作和求学的新加坡人，就像是我国的大使，让马来西亚人了解我国社会。

余焕才（53岁）是其中一名旅居马国的新加坡人。2003年，原本在一家烘培食材供应公司任职的他，因为工作受沙斯疫情影响，决定到马国寻找新的发展机会。经过这些年的打拼，他如今在当地经营食材批发和巧克力生产公司，雇用约70名员工。

他的公司会进口一些新加坡制造的产品，成为本地公司开拓海外市场的桥梁。

他接受《联合早报》访问时说，当年选择到马来西亚，主要是因为创业门槛较低，所需的资金比较少。多年来妻女跟着他在这里生活，早已把吉隆坡视为第二个家。