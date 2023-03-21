资深社工治愈心理伤疤

见证孩子们成年后拥有美满家庭并事业有成，吴婉娟倍感欣慰，也推动她继续前行。

三岁男童犹如“小大人”般懂事，接过社工吴婉娟（40岁）给予他用于充饥的薯饼前，还小心翼翼地询问价格，会否破费。这异于常态的成熟，看在吴婉娟眼里满是心疼。

2006年机缘巧合下，从心理学系毕业的吴婉娟加入新加坡儿童会成为一名社工，天性爱帮助人的她与机构理念不谋而合，一入职就超过15年。

“这一路走来遇见形形色色的个案，这名男童让我印象十分深刻。当时他稚嫩的眼神直勾勾地看着我，谁也不会想到年幼的他被长期独留家中，疏于照顾。”

在社工福利组织介入后，这些被严重忽视的儿童和青年得以走出阴霾，安全健康过上新生活，逐渐步入社会正轨。

社工们的工作不似一些人误解的“耍嘴皮子”说教，也非义务帮忙不支薪。相反地，本地社工都经过严格且系统化的培训，不仅是个专业也是全职工作。

吴婉娟坦言，一个人治愈心理伤疤的过程或许相当漫长，有些人甚至花了一辈子，早年悲惨经历可能限制一个人成长，周遭环境也是导因之一，身为社工须从多方面思考及提供帮助。“我从不教导他们怎么做，而是陪伴、鼓励并一同学习。”

见证孩子们成年后拥有美满家庭并事业有成，吴婉娟倍感欣慰，也推动她继续前行。“有的告诉我自己是三个孩子的妈，有的继续深造、被老板器重，也有人说想成为社工，把温暖传递下去。”

今年的国际社工日落在3月21日。谈及社工行业如今面临的挑战，吴婉娟指出，日益增加的需求和期望值，让社工持续处于高压环境，以受虐儿童为例，近10年被当局调查的案件翻了五倍之多，而社工工作难度也在提升。“我们就好像海绵，承上启下，要过滤也要分流水源，绝非易事。”