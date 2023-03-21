妹称被跟踪兄打到男子脸骨折 后才知摆乌龙

少女以为男子跟踪她，于是拨电找哥哥求救，岂料哥哥不问清楚就将男子打致脸部和鼻梁骨骨折，结果发现男子不是跟踪狂，而是住在同一座组屋的邻居。

这起乌龙事件发生在2021年11月28日晚上11时10分，地点在蒙巴登惹兰峇株（Jalan Batu）一带的组屋电梯口。

被告是一名21岁的青年，他面对一项蓄意重伤的控状。

由于案件涉及案发时只有17岁的被告妹妹，她受到儿童与青少年法令保护，因此媒体不可报道任何会泄露她身份的资料，包括被告的姓名。

案情显示，被告的妹妹案发当天晚上11时搭巴士回家。她在过天桥时，发现一名34岁男子和她朝着同一个方向走去。

被告的妹妹以为男子在跟踪她，于是打电话向被告求救。

被告当时正好与朋友在住家附近组屋底层聊天，他于是叫妹妹在住家组屋底层等他过来。

妹妹见到被告后，向被告指出走在前方的男子。被告追上前去，在电梯口质问男子为何跟踪妹妹。

被告不等男子解释，就往男子脸上揍两拳，男子当场打电话报警。

调查揭露，原来是误会一场，男子其实与被告住同一座组屋。

男子被送往陈笃生医院接受治疗，他脸部和鼻梁骨骨折，前后拿了56天病假。

完整报道，请翻阅2023年3月21日的《新明日报》。