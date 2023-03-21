商场玻璃窗掉落 残疾男脚砸伤

飞来横祸！兼职按摩师坐在店外休息，怎料二楼玻璃窗突然坠下，砸伤腿部。

这起意外发生在星期天（3月19日）下午6时许的乌节商业中心（Orchard Plaza）。

兼职按摩师杨宝国（59岁）当时坐在一楼的走道旁休息，突然一块重物从二楼坠落，砸中他的腿部。

“当时我在看手机，突然感受到一股强风，原来是有东西砸了下来。”

杨宝国告诉《新明日报》记者，掉落的重物是二楼单位的一扇玻璃窗。据了解，约1米长的玻璃窗坠下后，因冲击力反弹，玻璃应声破裂，碎片四溅。

玻璃窗除了砸伤杨宝国的右膝盖外，也压坏杨宝国身前的行动辅助工具。

他说：“当下我惊呆了，不知如何反应，事后查看闭路电视的画面才感到后怕。”

根据按摩院的电眼画面，事发时，行人来来往往，女老板听见声响后，也第一时间到外面查看，一些人也停下围观。

据了解，涉事的二楼单位此前经营食肆，几个月前停业后，目前在装修。

民防部队受询时证实接获求助通报，并将一人送往陈笃生医院。

新加坡警察部队也证实接获相关报案，并已展开调查。

《新明日报》记者联系上一名管理层职员，对方称不愿回应，但会交由二楼单位的业主或店主跟进。

完整报道，请翻阅2023年3月21日的《新明日报》。