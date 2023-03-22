定格早报一世纪 展出百个光影瞬间

《联合早报》将于4月5日至9日在来福士城购物中心，举办“定格百年”摄影展，展出早报摄影团队历年捕捉的100幅作品，从黑白到彩色照片，展示早报新闻摄影的发展轨迹。

100张珍贵照片，为《联合早报》走过的百年岁月留下记录，也将新加坡不同年代的面貌和具历史意义的瞬间永远定格。

河水山于1961年5月25日发生一场火灾，造成非常严重的破坏，摧毁近1万6000人的家园。《南洋商报》当时派出专机，从高空拍摄火灾场面。（图/南洋商报）

配合今年百年报庆，《联合早报》将于4月5日至9日在来福士城购物中心，举办“定格百年”摄影展，展出早报摄影团队历年捕捉的100幅作品，从黑白到彩色照片，展示早报新闻摄影的发展轨迹。（活动详情请见文末）

由早报摄影主任李天锜带领的摄影团队从早报的档案照中，根据五大主题，即新加坡国家发展、重大新闻事件、政治历程、社会人文，以及冠病疫情，挑选出最具代表性的100张照片。

展出的旧照片包括1951年加冷机场举行的航空节和1961年的河水山大火。近期拍摄的照片则包括去年新加坡和马来西亚边境恢复通关首日，以及政府抗疫跨部门工作小组今年2月举行最后一场记者会的画面等。摄影展也会展出早报摄影记者在区域新闻摄影比赛的获奖作品。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说，新闻照片是新闻报道的重要部分，很多时候一张现场照片胜过千言万语，画面比文字更有震撼力。摄影记者的镜头，堪比文字记者的笔，他们忠实地捕捉历史时刻，把现场带给读者。

新加坡跳水选手林升艳在东京奥运会跳水赛尽力完成每一跳。（邝启聪摄）

“‘定格百年’摄影展的作品，是早报摄影同事多年来的血汗记录，我们从数以万计的照片中选出了有代表性的作品展出，希望它们能够触动参观者的心弦，感受到《联合早报》是大家生活的记录者。”

李天锜指出，新闻照片摄影展在本地并不常见。“早报摄影组能借由摄影展和公众分享我们的作品，让大家回顾过去发生的事，更近距离了解事件的全貌……摄影记者见证了历史和事件的发生，他们站在最前线，得顶住压力完成任务，摄影展能让公众了解摄影同事工作的艰辛。”

这次展出的照片多数与重大新闻事件有关，除了考虑到年长读者，也希望吸引年轻读者，让他们了解新加坡经历过的这些大小事件。

借科技让照片“动”起来

这场摄影展也是早报从今年1月1日起，每天刊登的“定格百年”栏目延伸版。

2020年冠病阻断措施期间，芽笼峇鲁小贩中心内的餐桌椅都用塑料膜包起，以免有人坐下用餐。（叶振忠摄）

负责策划摄影展的早报高级摄影记者何家俊介绍，摄影展增添了互动元素，借助科技让部分照片呈现立体视觉效果，以新颖的方式展示不同的摄影作品。

早报的视频剪辑组和数据科学小组，分别使用图像处理软件和“2.5D”（即伪三维）的手法为部分照片注入动态效果 ，让原本静态的照片“动”起来。访客只要在摄影展扫描作品的QR码，就能看到照片中的烟花开始绽放，以及小溪的水缓缓流动等活灵活现的动态照片。

摄影展也会走入邻里，从4月8日起在勿洛公共图书馆、裕廊区域图书馆和兀兰区域图书馆展出。

另外，早报摄影记者也会在这三家图书馆举办摄影讲座，分享摄影记者的工作流程、在海外采访的经验和新闻摄影技巧等。公众也可参加图像转印工作坊，学习如何把数码照片转印在宣纸和相纸上。讲座和工作坊都须提前报名。

“定格百年”摄影展的场地合作伙伴为来福士城购物中心，支持伙伴是佳能（Canon）。

活动详情

①《联合早报》“定格百年”摄影展

日期：2023年4月5日至9日

时间：早上10时至晚上10时

地点：来福士城购物中心三楼

入场免费

②《联合早报》“定格百年”邻里摄影展

日期：2023年4月8日起

地点：勿洛公共图书馆／裕廊区域图书馆／兀兰区域图书馆

时间：早上10时至晚上9时

入场免费

③《联合早报》“定格百年”摄影讲座

第一场

日期：2023年4月8日

地点：勿洛公共图书馆

时间：早上11时至中午12时30分

主讲人：《联合早报》高级摄影记者叶振忠

入场免费

第二场

日期：2023年4月15日

地点：裕廊区域图书馆

时间：早上11时至中午12时30分

主讲人：《联合早报》摄影记者李健玮

入场免费

第三场

日期：2023年4月29日

地点：兀兰区域图书馆

时间：早上11时至中午12时30分

主讲人：《联合早报》高级摄影记者谢智扬

入场免费

④《联合早报》图像转印工作坊

第一场

日期：2023年4月8日

地点：勿洛公共图书馆

时间：下午2时至5时

讲员：《联合早报》高级摄影记者蔡家增、梁麒麟

报名费：两人一组，每组$20

报名链接：敬请留意

第二场

日期：2023年4月15日

地点：裕廊区域图书馆

时间：下午2时至5时

讲员：《联合早报》高级摄影记者蔡家增、梁麒麟

报名费：两人一组，每组$20

报名链接：敬请留意

第三场