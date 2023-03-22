哈莉玛吁新马合作为亚细安创造稳定发展环境

大国之间的竞争加剧，加上全球经济前景不明朗，新马作为亚细安的创始成员国和志同道合的合作伙伴，须协助维持本区域的团结和信誉，为亚细安的发展创造一个稳定的外部环境。

哈莉玛总统说：“没有稳定的外部环境，亚细安所有成员国将更难实现经济转型及改善人民的生活。”

哈莉玛星期二（3月21日）在马来西亚国家元首苏丹阿都拉为她设的国宴上致辞时，谈到新马两国在本区域应扮演的角色，以及建交58年来建立的深厚情谊和经济关系。

苏丹阿都拉在致辞中说：“作为亚细安的创始成员，马来西亚和新加坡必须继续紧密合作，促进区域稳定和安全，并让亚细安成为一个充满活力的区域组织。”

破例为哈莉玛总统举行植树仪式

这是哈莉玛总统首次到马国进行国事访问，苏丹阿都拉和夫人东姑阿兹莎阿米娜除了在国家王宫设国宴招待，还在午宴开始前，为她举行植树和胡姬花命名仪式，开了马国接待外国国家元首的先列。

胡姬花以哈莉玛和夫婿穆罕默德的名字命名。一般上，植树仪式只在马国各州统治者入宫觐见国家元首时才举行。

两名国家元首上一次见面，是在去年10月苏丹阿都拉访新的时候。

谈到新马唇齿相依的关系，哈莉玛说，过去三年，新加坡和马来西亚肩并肩对抗冠病疫情，下个月是疫情暴发之后，两国边境重新开放一周年，两国的航空和陆路交通都稳步恢复到疫前的水平。

新马边境自去年4月全面开放以来，单是经由陆路关卡越堤到马国的新加坡人每个月超过100万。她说，新柔地铁2026年竣工后，原本就已非常靠近的两个国家，将更互联互通。

新马是彼此的第二大贸易伙伴，两国政府在今年1月，分别签署深化双方在数码经济、绿色经济和网络安全这三个领域的合作协定。哈莉玛说，她星期一与新马商界代表见面时，明显感觉到，企业都希望能抓紧机会在长堤两岸拓展业务。

除了经济，她认为，真正定义新马独特关系的，是两国的共同历史和亲情。许多民众在新马两地都有家人和朋友，还有更多人拥有对彼此国家美好的回忆，包括求学、工作或度假的经验。未来也须让两国年轻人在成长的过程中，继续熟悉彼此。

苏丹阿都拉说：“我坚信，两国人民之间深厚的友谊，会继续是建构新马双边关系的核心·４·４要素。”

身为我国女童军协会赞助人的哈莉玛，星期二下午受元首夫人邀请，参观马来西亚女童军协会。马国女童军协会会长、马国首相安华夫人旺阿兹莎也出席活动。

两国女童军协会有不少交流的机会，例如我国去年主办的女童军国际营，接待了包括马来西亚在内共11国的参与者。

哈莉玛认为，这样的平台不仅能培养年轻女性的同理心和领导能力，也能帮助她们建立跨文化认知和全球视野。

哈莉玛星期二还会见了安华和马国女性政治领袖。为期三天的国事访问星期三结束。