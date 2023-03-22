卫生部重组 设传染病管理局监管疾病防控与应对

传染病管理局将整合目前由卫生部、国家传染病中心和保健促进局分管的公共卫生职能。这个机构也会接管国家公共卫生实验室，并监督国家传染病中心的临床设施运作。疫情期间成立负责推行检测和疫苗接种等工作的卫生部危机策略及行动团将永久保留。

我国将借鉴应对冠病疫情的经验重组卫生部，包括设立传染病管理局，整合公共资源以监管疾病防控、风险评估，以及监测与应对工作。

国会星期二（3月21日）通过围绕《新加坡应对冠病白皮书》的动议。

过去三年联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康参与辩论时说，卫生部将重组以加强架构。我国2003年经历沙斯疫情后也曾这么做。

隶属卫生部的传染病管理局（Communicable Diseases Agency）将把目前由卫生部、国家传染病中心和保健促进局分管的公共卫生职能整合起来。这个机构也会接管国家公共卫生实验室，并监督国家传染病中心的临床设施运作。

王乙康说，许多国家如韩国、英国和美国都有类似机构，不少国家也正检视卫生管理的组织架构。

多年来，我国吸取沙斯疫情的教训推进大流行病防范工作，巩固了对抗冠病的能力。眼下是时候再检讨，为下一场大流行病做准备。

王乙康指出，这次疫情的一大教训，是我国需要有众多方案来应对不同的病原体。事实上，冠病的传染力和严重程度不断变化，相应对策须一再调整。

相对于应对沙斯这类严重但比较不具传染力的疾病，需要针对个人的临床方案，对付冠病德尔塔或奥密克戎病株这类较轻微但极具传染力的病原体，则有赖面向大规模人群的公共卫生方案。卫生部希望通过这次重组，在未来更灵活调动临床和公共卫生这两方面的抗疫能力。

除了设立新机构，疫情期间成立的卫生部危机策略及行动团将永久保留，这个团队负责推行检测和疫苗接种等工作，如今规模已缩小许多。团队今后会继续为中等规模的疾病暴发及其他医疗紧急状况做准备，平时也会协助推行健康SG计划。

组建医护后备团队

卫生部还会成立一支由前医疗保健人员和义工组成的医疗护理后备团队（Healthcare Reserve Force），为他们提供培训，以壮大在必要时期参与疾病管控行动的队伍，强化现有的医疗护理志愿团队。

卫生部医药服务总监的职衔则会更名为“卫生总司长”（Director General of Health），以更准确地反映这个岗位也会同时监管临床和公共卫生工作。医药服务总监一职目前由麦锡威教授担任。

过去两天，共有33名政治职务者和朝野议员参与白皮书辩论，全体议员也屡次为感谢抗疫人员的贡献报以掌声。

王乙康在演讲开头透露，截至去年12月31日，我国官方统计有1711人因冠病逝世。卫生部估计另有2000人可能死于未诊断出的冠病，或有一些潜在疾病因感染冠病而恶化，最终致死。

总体上，当局估计有超过3700人因冠病死亡，当中许多是患有其他病症的年长者，不少未接种疫苗。

王乙康说：“新加坡自独立以来，从未经历过如此严重伤害我们男女同胞性命的危机。没有什么能与这相比。这的确是一代人的危机。”

除了重组卫生部，政府也准备修订传染病法令，把公共卫生状况分为四个情境级别，日后可用这个更易于理解的划分取代疾病暴发应对系统（DORSCON）。