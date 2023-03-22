推迟至2025年4月实施 购买铝罐和塑料瓶装饮料须付1角押金

饮料瓶罐退费制将推迟至2025年4月1日落实，到时公众购买铝罐和塑料瓶装饮料时须支付1角押金，押金可在退还瓶罐时取回。

饮料生产和零售商会有三个月过渡期可继续销售未贴上押金标签的饮料。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（3月21日）在国会为可持续资源（修正）法案提出二读时宣布，饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）将在2025年4月1日实行，公众购买150毫升至三公升的铝罐和塑料瓶装饮料时得支付1角押金，并可到回收站归还空瓶罐后取回押金。

铝罐和塑料瓶占市面上所有饮料瓶罐的约70％，具有高回收价值，也易于收集、压缩和回收。

许连碹指出，饮料瓶罐退费制在全球许多地区已非常完善，新加坡是首个落实这类计划的东南亚国家，在亚洲也是最早几个国家之一。目前，我国的塑料回收率仅为6％，这项计划有助我国迈向循环经济，尤其是在塑料回收方面。

面积超过200平方公尺 大型超市须设回收站

国家环境局规定，所有面积超过200平方公尺的大型超市须设立回收站，以方便公众退还瓶罐。目前，这类大型超市约有400家，占超市门店总数的约三分之二。

当局准备将这项计划交给非营利、由业界领导的计划经营者（Scheme Operator）负责，环境局接下来会与它们合作，探讨在公共和邻里场所设立更多回收站，方便公众归还空瓶罐。

饮料瓶罐退费制原定2024年中落实，许连碹说，因业界反映希望有更多时间筹备，当局决定延后推行。

新条例生效的首三个月是过渡期，饮料生产和零售商可继续售卖还未贴上押金标签（deposit mark）以及无须收取押金的存货。到了2025年7月1日全面落实时，所有涵盖在计划下的预先包装饮料都必须贴上押金标签，消费者也得支付押金。

许连碹也说，在考虑公众的反馈以及参考其他地区的经验后，当局决定将押金定为1角。根据民情联系组的公众咨询调查，84％受访者认为，收取1角或以上的押金较合适。

“较高额的押金将鼓励公众参与并推高归还率，不过，我们也不希望把押金定得太高，造成人们避免购买预先包装饮料。我们认为，为每个瓶罐收取1角，足以达到80％空瓶罐归还率的目标。”

当局会在计划落实后，评估是否有必要调整押金。

除了饮料瓶罐退费制，可持续资源（修正）法案也包含一次用购物袋收费计划，以及工商业建筑的厨余量的呈报框架。

国会星期三复会继续辩论这项法案。