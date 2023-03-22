林琬芳举家加入义工行列，定期到各区租赁组屋，为居民解决日常生活困难。

热心服务社会的单亲妈妈，深信身教胜于言教，带领三个孩子也当义工，全家以行动为贫困和独居老人献出满满爱心。

在贸易行当营运执行员的林琬芳（47岁），有三个10岁、12岁和16岁的孩子。

2018年，她成为“让希望活下去”（Keeping Hope Alive）的义工，还带着三个年幼子女和姐姐参与。“现在的孩子都很幸福。通过有意义的义工活动，孩子有机会看到较不幸的社会群体，可从中学习关怀他人、向有需要者施予援手，也更懂得珍惜所拥有的一切。”

林琬芳19岁时就到新加坡智障人士福利促进会青年团当义工，每周陪伴和教导智障或自闭儿童一些基本生活的自理技能，这项志愿服务持续了五年。

她偶尔也帮男少年旅派送礼包，到福利组织“愿之心”的爱心厨房或老人院帮忙。

约2013年，她读到“让希望活下去”创办人潘迎芬拍卖自己名牌包，换超市礼券援助低收入家庭的新闻时深受感动，想参与但因为孩子还小而作罢。五年后，她举家加入义工行列，定期到各区租赁组屋，为居民解决日常生活困难。

“我们挨家挨户问候居民、派米粮，帮忙换电灯泡、修水管、清理屋子、买日用品、缴拖欠水电费、查看药物是否过期等，设法帮他们排忧解难。”

1月29日，百多名老人在振瑞路租赁组屋楼下，等着到红星酒家“捞起”庆新年时，只见林琬芳在老人家的拐杖或轮椅上安装车铃和照明用的闪灯，还耐心地示范如何使用。

她说，这些发声发光的小零件，可唤起旁人的注意，确保老人安全出行。