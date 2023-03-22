网上找电工“被坑” 餐厅经理诉：修电箱要2300元

知名海鲜餐馆深夜断电，经理网上寻电工维修，岂料对方抵达检查后就称电箱损坏，还狮子开大口要2300元换电箱。后来餐馆发现根本不是电箱坏，只是冰箱引起跳闸。

这起事故发生在上星期天（3月19日）凌晨12时许，地点在榜鹅特丙巷（Tebing Lane）的龙海鲜螃蟹王（Uncle Leong Seafood）。

餐厅经理孙宝玲（35岁）受访时说，事发当天餐馆打烊后，他与父亲仍在店里收拾，岂料整间店突然断电，为了不影响冰箱里的食材及螃蟹，她立即上网寻找24小时的电工前来维修。

“车马费”350元

她指当时那名电工称上门检查后，就算无需进行维修，也要征收350元的“车马费”。

“我同意了，因为当时已是半夜。我们自己也找不出断电原因，也不好意思吵醒认识的电工。”

她说，对方随后在凌晨1时许抵达，做了一些检查后，便声称他们的电箱坏了，需要更换一个全新的，工程将耗时一个半小时，并开出惊人收费2300元。

“我们听后都感到很震惊。据我们观察，电箱应该没问题，随后只能硬着头皮拨电给朋友征求意见，认为无需更换，付了350元就请他离开。”

花60元修好

之后她请教相熟的电工，在对方的引导下自行检查，最终查出是店内其中一个冰箱引起跳闸。

“我们拔掉那个冰箱的插头后，电源就恢复正常，隔天找人来维修，只花了60元。我觉得那名电工根本是骗子！”

她后来想起，之前那名电工来检查电箱时，没有对每个断路器进行专业检查，也没说出跳闸的原因，只是漫天开价。

“他当时只拿了仪器东查西查，和之前电工的做法完全不一样。”

记者尝试联系该名电工，一名男子接电话后声称记者找错人，并指自己对以上事件不知情，随后匆匆挂掉电话。

完整报道，请翻阅2023年3月22日的《新明日报》。