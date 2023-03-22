为百瓶咳嗽药水 兄弟行窃齐去坐牢

两兄弟被指和多年好友共谋破门行窃，兄开车弟跟车，好友则潜入诊所偷走上百瓶咳嗽药水，两兄弟原本不认罪，经审讯后，星期二（3月21日）各被判监七个月。

两名被告是兄弟，来自马来西亚。哥哥林俊良（32岁）和弟弟林俊国（28岁）各面对五项控状，指他们和另一男子柯志强分别在3月28日、4月19日和5月1日，三次利用复制钥匙共谋破门行窃，潜入乌节路一家诊所偷走109瓶咳嗽药水，以及两次在阻断措施期间，无合理原因离开住所。

控方以5月1日的破门行窃偷咳嗽药水提控兄弟俩，他们不认罪，选择抗辩。

兄弟俩和柯志强认识20年，是多年好友，三人同住一个屋檐下，柯志强和林俊良同住一个房间。

根据双方同意的案情，他们在5月1日晚上9时左右离开住家，林俊良开着马国注册的车子，载林俊国和柯志强到事发诊所处，柯志强独自上门偷了42瓶咳嗽药水，将药放入背包。期间，他还不小心打翻了橱柜上的两瓶咳嗽药水，匆忙地拿了抹布来清理。

柯志强之后下楼上车，林俊良开车载三人返回位于宏茂桥的住家。

诊所因被偷走加上被打翻的咳嗽药水，共损失了198元。

三人在5月5日晚上被捕，警方在柯志强和林俊良的房间内起获15瓶未服用的咳嗽药水，23个空瓶和36个空瓶盖。

审讯的核心是要证明这对兄弟是否和柯志强有共谋偷咳嗽药水的意图。

控方的结案陈词披露，柯志强的口供已经供出两兄弟是共犯，两兄弟在自己的口供书也承认了罪行，事发的情况也直指兄弟有共谋的意图。

法官3月13日判兄弟俩罪成，他们星期二各被判监七个月。两人要求延后两周服刑，以便处理工作事宜和将一些物件寄回马国。

柯志强已在2021年被判坐牢六个月又四周。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年3月22日的《新明日报》。