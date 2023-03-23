李总理：难保每次都幸运躲过 民众应认真对待反恐和演习

内政团队隔了五年，星期三在裕廊岛举行代号为“北极星11号”的反恐演习，李显龙总理到场视察演习时说，本区域和中东等地的恐怖主义活动依然存在，因此我们必须非常认真地看待这类演习，以便能够应对各类恐怖主义威胁。

恐怖主义威胁在本区域和中东等地依然存在，我国不时也有人被误导而思想变得激进，各机构和民众应保持警惕并团结一致，防范于未然。

受冠病疫情影响，内政团队隔了五年，星期三（3月22日）在裕廊岛举行代号为“北极星11号”的反恐演习，模拟岛上设施被一批恐怖分子炸毁的情境，以检验跨机构的紧急应变机制和协作能力，以及如何快速从危机中恢复。

李显龙总理到场视察演习。他强调，本区域和中东等地的恐怖主义活动依然存在，新加坡就在他们的雷达范围内，国内不时也会出现自我激进化分子。虽然当局都能在他们造成任何伤害前逮捕他们，但难保每次都这般幸运。

李总理说：“因此我们必须非常认真地看待这类演习，以便能够应对各类恐怖主义威胁，这可能包括针对个人、设施、炼油厂和石油化工企业的恐袭。如果我们不知如何应对，后续引发的结果可能是相当灾难性的。”

他也指出，我国民众必须团结一致对抗恐怖主义威胁，否则不仅会有人命伤亡，更会进一步撕裂社会和谐安宁，而这往往需要漫长的时间才能愈合。

星期三午后时分，裕廊岛拉响“重要信息”警报，“北极星11号”演习拉开序幕。

一批自我激进化的“恐怖分子”在岛上安装简易爆炸装置，逃跑时还挥刀攻击辅警，并远程引爆炸弹，导致氯气泄漏及储油槽失火。各机构立即启动紧急应变机制，迅速制伏他们并疏散群众，成功化解危机。

今年的演习由民防部队主导，两年前就开始策划，共有300多名来自警察部队、武装部队、内政科技局、卫生部、裕廊集团和其他企业机构的合作伙伴参与。

李总理说，这次演习除了考验各机构前线人员的协调能力，与在裕廊岛运作的企业如何相互配合，也测试了许多用于反恐行动的仪器和装备。他并赞扬演习成功举办。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、内政部长兼律政部长尚穆根、国防部长黄永宏医生、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈随行视察演习。

北极星演习自1997年起举办，这是第二次在裕廊岛举行，上一次在裕廊岛是2011年的“北极星8号”演习。

面积约3000公顷的裕廊岛是全球最大的化学品出口中心之一，岛上有100多家国内外化学品公司，迄今吸引总值超过500亿元的投资。