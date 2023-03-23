哈莉玛总统：年长与年轻一辈经历大不相同 新马维持密切关系年轻人须多交流

哈莉玛总统认为，交流活动不应只局限于吉隆坡，也可以让年轻人到马国不同的州去，大家不能假设各州都是一样的，应该让他们与马国各州的年轻人见面，了解各地不同的强项、需求和发展情况。

新加坡和马来西亚两国的年长一辈曾见证历史变迁，亲身经历国家经济重建的年代，因此能深刻体会新马关系唇齿相依。年轻一辈的经历则大不相同，因此两国若要长久地维持密切关系，就必须让他们在成长的过程中有机会熟悉彼此。

哈莉玛总统说：“年轻一代是未来的领袖，是带领国家前进的人。他们必须坚信，牢固的双边关系对两国的共同发展、利益和生存至关重要。”

哈莉玛星期三（3月22日）在结束访马行程回国前，接受随行本地媒体访问时，总结对过去三天行程的感想。

无论是在行前接受马新社访问，或是这几天为各项活动致辞，哈莉玛多次提到让两国年轻人多接触是重要的。

她受访时说，年长一代所经历的未必适用于年轻一代身上，因此须为他们提供机会和平台，让他们也能积累属于自己的经历。

“我们经常说两国在经济和社会等方面相互依存，但是我们忘了年轻一代可能有不同的想法。因此必须让年轻人也觉得这些对他们来说同样是重要的，思考他们能如何在各方面做出贡献。”

新马两国的高等教育学府互动频密。例如，新加坡管理大学去年与霹雳州的国油大学签署谅解备忘录，促进学生和学术交流。

哈莉玛认为，交流活动不应只局限于吉隆坡，也可以让孩子到马国不同的州去。因为大家不能假设各州都是一样的，应该让本地年轻人与马国各州的年轻人见面，了解各地不同的强项、需求和发展情况。

谈到地缘政治，她说，没有一个国家能幸免于充满挑战和局势紧张的全球环境。新加坡所希望的是不被拖向任何一边，而是“只站在自己这边”。这也是为什么我国须强化双边和亚细安内部的关系。

“这样我们才能采取一个有原则的立场，即以亚细安为核心，维持亚细安的稳定。各成员国间能合作，成为关系更强大的经济伙伴。”

哈莉玛认为，拥有近7亿人口的亚细安有巨大的发展潜能。例如在再生能源方面，越南有很长的海岸线能生产太阳能和风力，可通过新越双边合作，进一步为本区域创造增长机会。

哈莉玛此行是对马国国家元首苏丹阿都拉去年10月到访我国的回访。她访马期间，会见了马国首相安华和霹雳州苏丹纳兹林沙等政要和王室成员、新马商界代表，以及马国政坛的女性领袖等。

除了马国中央政府外，我国也与当地王室保持良好的关系。马国13个州中，九个有王室。

哈莉玛说，新马若要扩大合作领域，不单是政府对政府的项目，私人企业也必须到马国不同的州寻找发展机会，因为各州有各自的强项。

至于政府间的合作项目，哈莉玛认为，将在2026年竣工的新柔地铁是一个很好的例子。她打趣地说：“我很期待能搭新柔地铁，因为可以避开长堤拥堵的交通。”

对于她长期关注的女性课题，哈莉玛说，她与马国女性政治领袖交谈后，大家发现其实无论是马来西亚、新加坡，还是世界其他地方，女性和女性政治领袖面对的问题都是一样的，包括刻板印象和所获得的机会。

她认为，社会须打破刻板印象，让女性能选择她们想要做的，相信女性有能力知道她们的贡献，将如何让社会和家庭受益。谈到机会，她以政治为例说，若要看到更多女性从政，就必须有意识地发掘有潜能的人。