偶像加持跪求婚 男子抱得美人归

吴庆悦说，女友从小就是英国歌手斯泰尔斯的“铁粉”，于是一早就抢下两张演唱会首排座位门票，瞒着女友买好戒指，准备求婚。

女友从小喜爱的英国歌手来本地举办演唱会，25岁男子在3万名现场观众的见证下单膝跪地求婚成功。

3月17日，从英国天团“1世代”（One Direction）单飞的成员哈里斯泰尔斯（Harry Styles）在新加坡国家体育场开唱。吴庆悦（25岁，销售人员）在演唱会现场向女友王丽萱（21岁，学生）求婚。吴庆悦说，女友自九岁起开始喜欢1世代，乐团解散后，她也关注成员斯泰尔斯的个人发展，是他的铁杆粉丝。

得知斯泰尔斯将在本地举办“爱之旅”主题演唱会，吴庆悦一早抢下两张最靠近舞台的首排座位门票，也瞒着女友买好戒指。

演唱会当天，吴庆悦在手机上设置好滚动文字并且面向舞台高高举起，女友以为他举着手机是在录制演唱会，但实际上他是通过这样的方式向斯泰尔斯“传递信息”，配合自己的求婚计划。

吴庆悦尝试了几次，也看到斯泰尔斯竖起大拇指示意，但演唱会过半时，斯泰尔斯仍未有所行动。就在吴庆悦以为求婚无望时，斯泰尔斯忽然高声喊出他的名字。于是他在现场3万名观众的注视下，单膝跪地掏出戒指，向女友求婚。又惊又喜的王丽萱在全场观众的掌声中戴上婚戒，斯泰尔斯也送上对两人的祝福。

吴庆悦说，接下来两首歌的时间，自己大脑一片空白。周围的观众纷纷上前祝福二人，他们才慢慢从激动的心情中平复下来，彼此相拥着看完了演唱会。

在上万观众和明星的见证下求婚，吴庆悦说，虽然也有些许紧张，但是为了给女友制造特别的浪漫回忆，一切都值得。