阿叔昏倒撞破头 诊所职员助救人

阿叔在咖啡店用餐时疑噎到后昏迷倒地，还撞到头破血流，附近诊所职员闻讯赶紧跑来救人。

这起事故发生在星期二（3月21日）傍晚约6时30分，地点是裕廊西第501座组屋底层的咖啡店。

住在附近的《新明日报》读者林先生（37岁，货仓员工）当时刚好经过现场。他受访时说，听到咖啡店传来一阵骚动，便上前查看，只见一名约50多岁的阿叔倒在地上，失去意识，现场有不少民众围观，也有数名医护人员到场为阿叔急救。

他说，看到阿叔的后脑勺流血，相信他倒地时撞伤头部。“当时真的很担心阿叔的安危，希望他没事。”

咖啡店里不愿具名的面摊女员工受访时说，阿叔约傍晚6时在她的摊位买一碗面吃，半个小时后，咖啡店前方传来骚动，她过去看个究竟，竟看到阿叔倒地和数人围观。

她说，当时一名男子拨打民防紧急热线，并开着手机免提模式，一名女子则蹲在阿叔身旁，通过手机听从民防人员的指示，给予协助。“救护车约傍晚7时抵达，把他送去医院。”

据了解，之前有民众到附近的诊所求助，岂料医生刚巧不在，而蹲在阿叔旁救他的那名女子就是诊所职员。

《新明日报》记者过后找到附近银十字医疗（Silver Cross Medical）诊所的职员莉雅（19岁）。莉雅透露，当时一名女士跑入诊所求救，说是一名阿叔在附近的咖啡店用餐时噎到，急需医生的协助。

莉雅说，恰好那时医生出外用餐，诊所里只有她和另一名同事值班。她立刻拨电叫救护车，同事则到现场帮忙。“由于我们都不是医生，没有受过专业训练，不能进行抢救，只能听从紧急热线里的人给予的指示，尽可能给予协助。”

民防部队受询时证实接获通报，将一人送往黄廷方医院。

完整报道，请翻阅2023年3月23日的《新明日报》。