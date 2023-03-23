菜饭摊爆炸起火 六旬女助手严重烧伤

疑煤气泄漏导致菜饭摊厨房爆炸起火，65岁阿嫂变“火人”，从摊位冲出来，幸旁人用灭火器扑灭火势救她。如今她全身25%烧伤，事后住院36天治疗，只能靠退休金和公积金度日。

这起火患发生在今年1月6日早上8时许，地点是蔡厝港4道第429A座组屋楼下咖啡店的一个菜饭摊。事发时，叶太太是菜饭摊助手。她受访时指出，爆炸发生前，她刚打开煤气灶准备煲饭。当她转身去拿米时，煤气灶突然爆炸，导致她的背部衣服着火，火势很快蔓延到她戴着的塑胶手套和防滑雨靴，热气也灼伤了她的脸部。

“我像个‘火人’一样逃出摊位，外面有很多公众被我吓傻了。后来有人报警，也有人拿灭火器帮忙灭火。我当时以为自己死定了，全身疼痛，跟着救护车把我送到中央医院。我当天就被推入手术室。”

叶太太说，手术后醒来，看着包着绷带的四肢，令她一度崩溃。

“我整身都痛，每天都需打针吊抗生素，而且背后有烧伤，我不能轻易翻身或下床。我哭得要死，幸好家人、老板和同事不断关心及鼓励，我才能撑过来，面对现实。”

叶太太指出，医生说她全身25%烧伤，需经过两年的治疗才能痊愈。医药费目前由公司负责。“我很感恩公司全力支持我接受治疗，让我不需要支付任何医药费。我还没收到赔偿，现在没工作，丈夫也退休了。虽然女儿会给家用，但我们还是靠退休金和公积金度日。”

完整报道，请翻阅2023年3月23日的《新明日报》。